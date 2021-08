Michael Kors lance la capsule de réédition MK40 – WWD

« Intemporel » est l’un des adjectifs souvent utilisés pour décrire les créations de Michael Kors au cours des quatre dernières décennies.

En reconnaissance de son 40e anniversaire, le designer a commencé à vendre une collection capsule spéciale MK40 comprenant une sélection de pièces des saisons passées que Kors a recréées pour aujourd’hui.

Présenté à l’origine sur le podium de l’automne 2021 à Times Square en avril, chaque vêtement comporte un code QR spécial cousu à l’intérieur. Une fois scannés, les codes QR dirigeront les clients vers le microsite de la collection Michael Kors de l’automne 2021 sur michaelkors-collection.com, où ils trouveront des histoires exclusives sur les pièces, y compris des photos d’archives, des anecdotes personnelles et historiques et des vidéos de Kors parlant de la spécificité regards.

La capsule MK40 Reissue est disponible dans les magasins Michael Kors Collection et sur michaelkors.com en gouttes mensuelles. Certaines pièces ont commencé à arriver dans les magasins et continueront d’être livrées tout au long de ce mois et de septembre. Les prix de détail varient de 690 $ pour une jupe à 9 900 $ pour une robe.

C’est la première fois en 40 ans d’histoire de la marque que Kors réédite des articles de ses archives.

« La MK40 Reissue Capsule combine à la fois une mode intemporelle, une technologie moderne et un peu de narration. Lorsque vous scannez le code QR, vous serez en mesure de vous connecter à l’histoire du vêtement et d’avoir un morceau de cette histoire directement dans votre garde-robe », a déclaré Kors.

Il a trié sur le volet les designs, composés de styles qui, selon la société, illustrent la marque. Chaque pièce de la capsule a une histoire unique, dont beaucoup sont liées aux mannequins et aux stars qui les ont portées.

« J’ai sélectionné beaucoup de pièces vraiment emblématiques, qui ont toutes plus de 20 ans. Tout d’une robe nuisette incrustée de diamants Swarovski de la collection de villégiature 1990 que Madonna portait [on the] La couverture Women of the Year de Glamour à un fabuleux manteau en cuir verni cerise que Cindy Crawford a présenté pour la première fois lors de notre défilé du printemps 1991. Je pense que nous devons tous nous rappeler que la meilleure mode, ce n’est pas la mode rapide, c’est la mode qui dure et s’améliore avec le temps. Chaque vêtement de cette capsule a une histoire inoubliable, et avec la technologie du code QR, nous avons trouvé un moyen fantastique de nous connecter avec le passé et d’apporter ces styles d’héritage à la prochaine génération », a déclaré Kors.

Parmi les styles de la capsule figurent un manteau en peau de mouton intarsia zébré ivoire/noir, un col roulé en cachemire noir et une jupe en jacquard de laine zébrée ivoire/noir de l’automne 1994, un manteau plongeant acajou de l’automne 1991 et une robe kimono en georgette de soie blanche avec broderie paillette à la main à partir de l’automne 1992 – tous interprétés pour aujourd’hui.

Sur le microsite, par exemple, il y a une description d’une robe cache-cœur double face en cashgora de l’automne 1991. « Cette robe cache-cœur camel double face en cashgora a fait ses débuts lors du défilé de l’automne 1991, portée par le mannequin britannique Gail Elliott. Son design unique est un mariage par excellence Michael Kors d’une couture méticuleuse avec une touche moderne. Faisant référence à la silhouette d’un peignoir pour homme traditionnel et rendu dans la nuance neutre préférée de Michael de chameau, le décolleté plongeant de ce style le transforme en une robe sexy de déclaration. Dans la collection du 40e anniversaire, le créateur a allongé l’ourlet de la robe, mais l’a stylisée sans veste pour souligner son attrait séduisant.

Kors a ajouté sur le site : “Cette robe est la réponse de la mode pour avoir votre gâteau et le manger aussi.”

Pour le look zèbre noir et blanc, qui était à l’origine porté par le mannequin danois Helena Christensen sur le podium à l’automne 1994, Kors a expliqué qu’il l’avait modernisé avec un peignoir en intarsia fait à la main, un pull noir à huit épaisseurs et un -minijupe blanche en jacquard de laine zébrée. « Je pense que chaque femme devrait posséder au moins un article à imprimé animal. Mon attitude a toujours été, allez gros ou rentrez chez vous », a déclaré Kors, sur le microsite.

Il a décrit un trench en cuir reconstitué doré dans la capsule qu’il a montrée à l’automne 1991 : « Aucune garde-robe n’est complète sans le trench parfait. C’est la quintessence du chic intemporel — un mélange de praticité et d’élégance que vous pouvez porter presque partout.

Lorsque Kors a montré sa collection du 40e anniversaire à Times Square en avril, il a montré ces pièces de collections passées, ce qui était un exploit car il n’avait pratiquement pas d’archives. Par exemple, le manteau balmacaan verni rouge de Bella Hadid a été porté à l’origine par Cindy Crawford lors du défilé du printemps 1991, et la fonction QR comprend un extrait de vidéo d’elle marchant dedans.

“J’ai choisi des choses que je pensais vraiment résister à l’épreuve du temps”, a-t-il déclaré en avril. « Avant qu’il n’y ait des téléphones portables au premier rang des défilés de mode, il y avait des applaudissements. Quand Cindy a tourné le coin dans ce manteau, la pièce est devenue folle.

En discutant la semaine dernière pourquoi il a décidé de se lancer dans ce projet et à quoi ressemblait l’expérience de revisiter ces looks au cours des 40 dernières années, Kors a déclaré: «Eh bien, bien sûr, pendant le verrouillage, nous avons eu beaucoup de temps pour réfléchir aux choses. Quand j’ai démarré mon entreprise, je ne pensais vraiment pas que je serais un jour ici 40 ans plus tard, et je n’ai pas vraiment pris grand soin de mes pièces d’archives. Mon 40e anniversaire m’a vraiment fait réfléchir : qu’est-ce que Michael Kors a représenté pendant 40 ans ? Ma réponse est [that] Michael Kors a toujours défendu quelque chose d’intemporel mais d’excitant. J’ai vraiment pensé, comment repousser les limites des pièces qui, je le sais, seront merveilleuses et intemporelles, pas seulement la semaine prochaine, pas seulement le mois prochain, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, mais vous donneront quand même de l’énergie et charme.”

Quant à ce qu’il a appris sur l’intemporalité de la collection, Kors a noté que certaines choses étaient définitivement cohérentes au fil des ans. « Il y a certainement un équilibre yin-yang entre l’opulence et la simplicité, quelque chose de décontracté et en même temps définitivement glamour. Les neutres ont toujours été un pilier de Michael Kors, et je pense un pilier de la garde-robe de nos clients. Nuances neutres glorieuses : beaux chameaux, brun chocolat, ivoire, noir, nuances de gris.

Mais peut-être la chose la plus surprenante en parcourant les archives était les femmes qui portaient les vêtements. « L’une des choses que j’ai réalisé en pensant à mes 40 ans, c’est l’incroyable variété de personnes que j’ai habillées. Vous savez, quand je pense aux femmes qui ont porté des Michael Kors – des femmes de tous âges, des femmes de toutes tailles, des femmes de toutes nationalités et origines… c’est incroyable. C’est l’une des choses qui me procure le plus grand plaisir en tant que designer : habiller cette grande variété de personnes et les voir toutes se sentir bien et avoir fière allure », a déclaré Kors.

