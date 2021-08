Michael Kors organise un dîner de célébration du 40e anniversaire à Hamptons – WWD

Lorsque Michael Kors a lancé sa collection pour femmes à l’âge de 22 ans, le jeune créateur n’avait jamais imaginé où il serait quatre décennies plus tard : dans l’arrière-cour de la maison familiale Tisch à Bridgehampton, NY, célébrant 40 ans d’activité avec nombre de ses proches et très cher.

“Quarante ans plus tard, voir des hommes et des femmes du monde entier porter mes créations – en un million d’années, je n’ai jamais rêvé”, a déclaré Kors, dont le défilé anniversaire en avril était une lettre d’amour au théâtre et à Broadway. « Toronto était mon idée d’une ville étrangère. Mais, bien sûr, à l’époque, je pensais que 30 ans, c’était vieux. Tout est donc relatif.

Le créateur a célébré cette étape avec un dîner vendredi soir co-organisé par Lizzie Tisch et Naomi Watts. « Qu’avons-nous tous en commun ? Nous sommes de vrais New-Yorkais éprouvés. Nous aimons tous la mode. Nous aimons le théâtre », a déclaré Kors à propos de la synergie du trio.

Cette liste de points communs s’appliquait à une grande partie de la foule rassemblée dans l’arrière-cour de la maison de Tisch.

« Gucci, tu es tout habillé. Et David – j’aime ta chemise », a crié un invité alors que Gucci Westman et son mari David Neville débarquaient de la voiturette de golf qui les emmenait de la route principale à l’arrière-cour, où Neil Patrick Harris et son mari David Burtka pouvaient être vus en train de rattraper leur retard. comme Jonathan Tisch et Sunrise Ruffalo. Peu de temps après, Isaac Calpito est arrivé avec son mini caniche noir Davis Boots niché dans ses bras. “Il va partout avec moi”, a déclaré l’entraîneur de Torch’d.

En plus de rattraper leurs amis, Kors et son mari Lance LePere ont passé l’été à «voyager pour se venger», rattrapant les nombreux mois d’arrêt pendant le verrouillage. Jusqu’à présent, ils ont visité l’Italie (où Kors produit ses collections de défilés) et la Grèce et se dirigent vers le Pacifique Sud la semaine prochaine. “Nous faisons tout”, a déclaré Kors, ajoutant qu’ils avaient également pris le temps de jouer un peu au théâtre de “vengeance”.

“Nous avons vu” Springsteen à Broadway “, ce qui était spectaculaire et excitant de le revoir, et nous avons fait Shakespeare in the Park l’autre soir”, a déclaré Kors. «C’est une période précaire, mais je pense qu’il y a un réel enthousiasme refoulé et un désir d’être ensemble, communautaire. Communauté – le théâtre est tout à propos de cela, la mode est tout à propos de cela. Je connais des femmes qui sont juste excitées de pouvoir mettre une paire de talons et sortir et s’habiller.

Watts était l’une de ces femmes, même si elle était encore en train de s’habituer aux chaussures de luxe. “Et c’est assez élevé”, a-t-elle déclaré en jetant un coup d’œil à ses sandales à talons argentées – vers la fin de l’heure du cocktail, Watts a pris une pause dans la formalité et est allé pieds nus.

“Je fais des choses avec Michael depuis quelques années maintenant, et elles semblent toujours bien se passer”, a déclaré Watts à propos de son amitié avec le créateur. Les points forts vestimentaires incluent la robe à fleurs bleue qu’elle portait pour la première de “Diana” en 2013, une robe moulante argentée portée pour un tapis rouge à Cannes en 2016, et son look Met Gala brodé en or en 2018.

« Il y en a eu beaucoup de mémorables. Bonne coupe classique, toujours avec un peu de modernité – j’y reviens pour cette raison », a déclaré Watts. Une autre raison? L’amitié. «Il est de bonne compagnie, il est drôle, j’aime ses histoires sur sa mère et ses débuts sur la façon dont il est venu à la mode. C’est un grand conteur et il a un grand sens de l’humour.

“Il est très agréable”, a convenu Tisch. “Le fait qu’il soit en affaires – en particulier cette entreprise – depuis 40 ans est tout un accomplissement.” Tisch a une appréciation directe de l’importance de l’exploit de vente au détail; elle a récemment ouvert sa propre boutique, LTD by Lizzie Tisch, sur Madison Avenue.

Alors que les cocktails et la lumière du jour baissaient, les invités se sont frayés un chemin devant des rangées de lavande et autour de la piscine, arrivant à une arrière-cour intime parée de deux longues tables en bois situées sous des guirlandes de lumières scintillantes. Avant de s’asseoir pour le dîner buffet décontracté, Christie Brinkley – rayonnante comme jamais – a joué le rôle de photographe pour sa fille Sailor Brinkley-Cook alors qu’elle posait contre une colonne blanche dans sa longue robe Michael Kors. “Magnifique”, a remarqué Brinkley alors qu’elle prenait différents angles sur son téléphone.

Comme une grande partie de la foule, Tisch a passé de nombreux mois accroupi dans l’est pendant la pandémie. Mais maintenant, elle fait partie de la foule des guerriers du week-end d’été des Hamptons et reviendrait en ville dimanche pour se présenter au travail dans sa boutique lundi.

“Je suis une vendeuse pendant la semaine”, a déclaré Tisch, ajoutant que les affaires étaient bonnes. «Le quartier a été très réceptif à quelque chose de nouveau et d’amusant et – avec un sens de l’humour, si vous voulez. Je pensais que l’été serait vraiment lent ; ce n’est pas. Nous commençons à voir des touristes venir, ce qui est excitant de ramener les gens à New York, alors j’ai été ravi d’en faire partie.