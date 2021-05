Michael Kors présentera un défilé en direct à la NYFW en septembre – WWD

Ajoutez Michael Kors à la liste croissante des designers new-yorkais qui organiseront des présentations en direct en septembre.

Kors a déclaré aujourd’hui qu’à l’appui de la Fashion Week de New York en septembre, il présentera sa collection printemps 2022 Michael Kors en tant que défilé en direct et en personne le 10 septembre à 10 heures.Un lieu n’a pas encore été décidé, et le le plan est que ce soit un spectacle intime.

L’émission sera également animée virtuellement via une expérience numérique qui sera diffusée simultanément sur michaelkors-collection.com.

“C’est un moment important pour New York, et nous sommes fiers de soutenir la ville et l’industrie pendant la Fashion Week de New York cette saison”, a déclaré Kors. «Je suis ravi du retour des performances live dans tout New York cet automne, et j’ai hâte de présenter ma collection à un public en direct.»

La Fashion Week de New York se déroulera du 8 au 12 septembre.

Comme indiqué, pour le spectacle du 40e anniversaire de Kors en avril, le créateur a rassemblé «une cavalcade de légendes de Broadway», comme Chita Rivera et Billy Porter pour un pré-spectacle en direct à Times Square. Ils ont présenté son film de collection d’automne, qui mettait en vedette Naomi Campbell, Precious Lee, Irina Shayk, Ashley Graham et Bella Hadid, entre autres. L’idée était de reconnaître la lutte de la communauté de Broadway et de faire un pitch pour des performances live.

Tom Ford, président du Conseil des créateurs de mode d’Amérique, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il attendait avec impatience un «retour significatif aux spectacles en direct». Il prévoit d’organiser un défilé en direct à New York, comme indiqué. Ford a noté que les défilés en direct seront l’occasion de «réaffirmer la résilience et l’indépendance de la mode américaine et de New York en tant que force mondiale de la mode».

La CFDA a déclaré qu’elle prévoyait que la semaine comportera un retour aux émissions en personne produites conformément aux directives de santé de l’État de New York, ainsi qu’une continuation des présentations de collections numériques.

Plusieurs designers américains ont déclaré qu’ils organiseraient un spectacle en direct en septembre, tels que Tory Burch, Jeremy Scott, Thom Browne, Kerby Jean-Raymond de Pyer Moss, Gabriela Hearst, Markarian et Jonathan Simkhai. D’autres, dont Ralph Lauren, n’ont pas encore dévoilé leurs plans.

Comme indiqué plus tôt ce mois-ci, des marques de mode et des créateurs tels que Telfar, Rodarte, Proenza Schouler, Altuzarra, Brandon Maxwell, Prabal Gurung, Sergio Hudson, Monse, Jason Wu, LaQuan Smith et Markarian font équipe avec IMG pour la Fashion Alliance, un groupe de marques de mode américaines engagées à montrer à IMG NYFW: The Shows pour les trois prochaines saisons.

IMG investira dans les efforts de NYFW de ces concepteurs, en leur fournissant du financement, du contenu et un soutien à la production pour les aider à donner vie à leurs visions créatives chaque saison. L’alliance débute en septembre et se poursuit jusqu’en 2022. L’objectif de l’alliance est «d’aider à revitaliser NYFW, de célébrer l’unité et l’ingéniosité continues de la communauté de la mode américaine et de défendre le talent artistique présenté sur la scène mondiale de New York», selon IMG.

La clôture de la NYFW sera le gala du Met pour l’exposition du Costume Institute, intitulé «En Amérique: un lexique de la mode», le 13 septembre. Un deuxième gala du Met est prévu pour le 2 mai 2022.

Le mois dernier, l’organisateur de la Fashion Week de Milan, la Camera Nazionale della Moda Italiana, a annoncé qu’elle prévoyait une semaine de la mode masculine qui inclurait à la fois des événements numériques et physiques. La collection homme de la Fashion Week de Milan aura lieu du 18 au 22 juin. Alors que la France lève progressivement les restrictions liées à la pandémie, la prochaine édition de la Fashion Week de Paris pour les vêtements pour hommes a été autorisée pour des défilés physiques et des présentations. Les défilés masculins sont prévus du 22 au 27 juin.

La Semaine de la couture à Paris, prévue du 5 au 8 juillet, a été autorisée pour des spectacles et des présentations physiques, comme indiqué.

