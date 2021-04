Michael Kors sur 50 ans de Broadway, Diva Crushes et une renaissance de rêve – WWD

L’amour du théâtre de Michael Kors est proche de son amour de la mode.

Il a assisté à des centaines, voire des milliers de concerts au cours des 50 dernières années, à partir de l’âge de cinq ans, et a été profondément préoccupé par la fermeture de Broadway, qu’il appelle «le cœur battant de New York», et comment il a eu un impact sur 87 000 emplois.

«Notre bureau est proche du quartier des théâtres, donc nous nous sentons faire partie de la communauté», a déclaré Kors, qui a dédié son 40e anniversaire à Broadway, notamment en faisant un don à l’organisation à but non lucratif The Actors Fund. «Quand les gens entendent The Actors Fund, ils pensent acteurs, et c’est pour eux mais aussi pour soutenir toute l’armée de talents dans les coulisses qui met en lumière un spectacle.… Nous ne voulons pas que ce vivier de talents disparaisse.

Alors que Kors a essayé d’obtenir son correctif en diffusant du cinéma pendant la quarantaine, «ce n’est pas la même chose», a-t-il déclaré. Récemment, alors que les restrictions de COVID-19 à New York se sont assouplies, il a pu voir Rufus Wainwright se produire en direct – dans le cadre d’un public de 40 personnes. , qu’il partage avec les téléspectateurs de son 40e film de collection mardi, mettant en vedette Wainwright et des apparitions par «une cavalcade de légendes de Broadway», y compris Chita Rivera et Billy Porter.

En tant que lève-rideau, WWD a discuté avec le designer de ses soirées d’ouverture préférées, de ses coups de cœur de diva, du spectacle qu’il aimerait faire revivre – et de la conception de costumes pour.

WWD: Quel a été votre premier spectacle à Broadway?

Michael Kors: Ethel Merman dans “Annie Get Your Gun.” Bien sûr, j’avais cinq ans, donc je n’avais aucun moyen de savoir que ce n’était pas la norme. Ma mère ne m’a jamais emmené voir les clunkers. Pour voir «Hair», elle a dû mentir à mon père et lui dire que nous allions faire les courses. Il pensait que ce n’était pas un bon spectacle pour un jeune de 11 ans.

WWD: La mienne était «Annie», et l’un de mes camarades de classe était orphelin, donc nous étions tous tellement jaloux.

MK: C’est gros.

WWD: Quelles sont les divas que vous aimerez toujours? A part Bette, parce que c’est une évidence.

MK: Quand je travaillais chez Lothar, le billet le plus chaud était de voir Patti LuPone faire «Evita», et vous vous sentiez littéralement comme si vous étiez renversé de votre siège en arrière. «Dimanche dans le parc avec George» de Bernadette Peters, quand le premier acte a été terminé, j’avais les larmes coulant sur mon visage. Quiconque est dans le monde créatif, ce spectacle vous assomme. Et sa voix m’a brisé le cœur. Angela Lansbury dans «Sweeney Todd». Comment Stephen Sondheim a-t-il même conceptualisé que nous allions assister à une émission sur un meurtrier de masse et la trouver divertissante? En regardant Audra McDonald faire Billie Holiday seule sur scène dans «Lady Day at Emerson’s Bar & Grill», vous êtes tellement fasciné. «Anything Goes» est l’un de mes favoris. Lorsque Sutton Foster a terminé le grand nombre de tap, et que le public se nourrit de l’énergie sur scène et les uns des autres, vous ne pouvez pas le retrouver sur Zoom, en streaming ou sur film.

WWD: Avez-vous vu «Starlight Express» avec les patineurs à roulettes? J’ai adoré ça.

MK: [My husband] Le premier spectacle de Lance était «Starlight Express», c’était le premier spectacle d’Audra McDonald, et Jane Krakowski était dans «Starlight Express». Nous étions tous à un dîner et ils m’ont regardé et ont dit: «Vous n’êtes pas allé le voir?» J’ai dit “Non, le roller n’était pas censé se produire à Broadway.”

WWD: Qu’en est-il de Glenn Close dans «Sunset Boulevard?» C’était un moment.

MK: Nous l’avons vu avec Glenn, avec Betty Buckley, puis nous l’avons vu à Londres avec Rita Moreno, et Rita m’a laissé monter sur scène et les a fait appuyer sur l’ascenseur hydraulique, alors j’ai pu faire l’expérience de descendre l’escalier quand il se déplaçait. .

WWD: C’est gros. Expérience la plus folle dans les sièges?

MK: La soirée d’ouverture de la renaissance de «Hedwige et le pouce en colère», nous nous sommes assis et la personne en face de nous était vêtue de blanc avec un énorme chapeau. Même si elle était très fabuleuse par derrière et que j’aimais ce qu’elle portait, je n’arrêtais pas de penser qu’elle allait gâcher le spectacle pour moi, alors je me suis penché pour dire quelque chose et j’ai réalisé que c’était Yoko Ono.

WWD: Quand je suis allé voir “Slave Play”, ils ont tenu le spectacle 25 minutes parce que Rihanna était en retard.

MK: At-elle eu une standing ovation?

WWD: Oh non.

MK: Au Lincoln Center pour une célébration du 80e anniversaire de Sondheim, nous sommes arrivés juste au moment où les lumières s’éteignaient et avons réalisé que Sondheim était assis juste en face de nous. J’étais assommé d’être si proche de lui alors qu’il vivait tout son travail.

WWD: La bande-son que vous écoutez en boucle?

MK: «Une ligne de choeur.» Je connais chaque mot et j’utilise certaines paroles dans la vie. Tous sont tirés des enregistrements des danseurs, ils sont donc souvent le retour ou la pensée parfaits.

WWD: Meilleure chanson dans “A Chorus Line?”

MK: J’adore la chanson «I Can Do That». Dans la vie, même si vous pensez que vous ne pouvez pas, vous le comprenez. Si vous me disiez, après 40 ans, qu’avez-vous appris, c’est ceci: sachez que les choses changent – c’est le but – et vous devez dire: «Je peux le faire». Quand je leur ai dit que je ne voulais pas faire «Project Runway», ils ont dit que vous étiez un critique chez Parsons, que vous travaillez avec des étudiants de FIT, j’ai dit: «Je peux le faire.»

WWD: Et vous l’avez fait. Le pire comportement de Broadway dont vous avez été témoin? Je me souviens avoir vu «M Butterfly», et au moment crucial juste avant que l’identité du personnage ne soit révélée, quelqu’un en face de moi l’a laissé échapper.

MK: C’est terrible. Nous étions au théâtre la nuit où Patti LuPone a arrêté le spectacle parce que quelqu’un utilisait son téléphone portable. La regarder avertir cet homme était quelque chose. Le soir où nous avons vu Bruce Springsteen à Broadway, ses fans étaient tellement enragés et ont commencé à crier «Bruce, Bruce, Bruce» et il a dit très gentiment: «Il y aura un moment pour ça plus tard.» Et plus tard, il a laissé tout le monde sortir son téléphone, applaudir et prendre des photos. Le public n’a pas l’habitude de se débrancher. C’est la même chose avec les défilés de mode, que les gens regardent maintenant souvent via leur téléphone. Dans les coulisses des années 80, je n’avais même pas de moniteur, j’avais un judas.

WWD: Vous souvenez-vous des fois où vous ne pouviez pas apporter de boissons et de collations à vos sièges de théâtre? Êtes-vous des collations de siège d’équipe ou non?

MK: Plus jamais. Entracte seulement. Donnez-moi une vodka sur les rochers au bar de Sardis pendant l’entracte et je reviens dans le temps pour le deuxième acte.

WWD: Le dernier spectacle que vous avez vu avant l’arrêt du COVID-19?

MK: «American Utopia» de David Byrne. S’il fallait que ce soit mon dernier souvenir, c’était un souvenir spectaculaire. Et je ne veux pas ressembler à une personne superficielle de la mode, mais ce spectacle était tellement chic. Élégant! Élégant! Élégant! Tout à ce sujet.

WWD: En ce qui concerne la mode, d’autres émissions qui vous ont fait écho?

MK: Je me souviens avoir vu Lauren Bacall dans «Applaudissements» quand j’étais jeune. C’était tellement glamour de grande ville. Inscrivez-moi pour des paillettes noires pendant des jours.

WWD: Avez-vous fait des costumes pour Broadway?

MK: Pas Broadway, mais quand je dessinais Céline à Paris, j’ai reçu un appel de la costumière Arianne Phillips, elle travaillait sur la pièce «Up for Grabs» à Londres. Elle a dit, eh bien, Madonna joue, elle joue un marchand d’art très puissant, et je pensais que les vêtements que vous montriez pour Céline seraient parfaits pour son personnage, qui a beaucoup de succès mais pas la personne la plus gentille du monde. Elle portait donc beaucoup de Céline.

WWD: Vous devriez faire un spectacle à Broadway.

MK: J’adorerais refaire «A Chorus Line».

WWD: Qu’êtes-vous impatient de voir après la réouverture de Broadway? Ahem, “Game of Thrones?”

MK: Pour être honnête avec vous, nous serons tellement excités que nous allons aborder des choses qui ne nous intéressent même pas. Je vais aller à une version musicale de «Designing Women».

WWD: C’est une excellente idée, vous devriez produire cela.