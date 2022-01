Michael Lang, co-fondateur du festival Era-Defining Woodstock, décède à 77 ans

Michael Lang, co-créateur et organisateur du festival de Woodstock, est décédé à l’âge de 77 ans. Le porte-parole de la famille, Michael Pagnotta, a déclaré que Lang était décédé hier à l’hôpital Sloan Kettering de New York (8) d’une forme rare de maladie non hodgkinienne. lymphome.

Le promoteur de concerts, né à Brooklyn en 1944, restera à jamais associé à la fameuse fête de 1969 qu’il a contribué à créer. Il avait auparavant lancé le Miami Pop Festival de l’année précédente, qui présentait des artistes tels que Frank Zappa, John Lee Hooker, et Jimi Hendrix.

Après avoir déménagé dans la ville de Woodstock, dans le nord de l’État de New York, et rencontré le musicien-exécutif Artie Kornfeld, ils ont développé l’idée de l’« Aquarian Exposition » qui est devenue la Woodstock Music & Art Fair. Il a eu lieu à la ferme de Max Yasgur à Bethel, New York pour une audience estimée à trois jours estimée à 400 000, capturé dans un film documentaire de 1970 dans lequel Lang a largement figuré.

Hendrix, L’OMS, Santana, Creedence Clearwater Revival, Joan Baez, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Chaleur en conserve, Joe Cocker, Crosby, Stills, Nash & Young et Le groupe faisaient partie de ceux qui se produisaient dans un festival qui allait définir toute une ère musicale. Lang a coproduit des rassemblements d’anniversaire du même nom en 1994 et 1999, mais un événement prévu à Woodstock 50 en 2019 a finalement été annulé.

Lang a ensuite dirigé Cocker dans une longue association, ainsi que d’autres artistes tels que Rickie Lee Jones et Willy DeVille, et a dirigé Just Sunshine Records. Son organisation Michael Lang a travaillé avec un large éventail de stars, notamment Prince, Snoop Dogg, Dan d’acier, Shakira, Madone, et Norah Jones.

« En 1969, les groupes de Woodstock faisaient tous partie de la contre-culture », a déclaré Lang à Pollstar en 2019. « Ils étaient très impliqués dans nos vies. Ce n’était pas seulement du divertissement ; il s’agissait plutôt de problèmes sociaux. Ils faisaient partie de notre génération.

« Woodstock a offert un environnement pour que les gens s’expriment mieux, si vous voulez », a-t-il poursuivi. « Donnez-leur cela, et cela semble fonctionner. C’était probablement l’événement le plus pacifique du genre dans l’histoire. C’était à cause des attentes et de ce que les gens voulaient créer là-bas.