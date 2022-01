Michael Lang, cofondateur de Woodstock, décédé à 77 ans

Michael Lang, co-créateur et organisateur de l’événement Woodstock Music and Air Fair qui a défini la génération en 1969, est décédé samedi. Lang a également organisé les suites Woodstock ’94 et le désastreux Woodstock ’99. Il a fait sa dernière apparition publique juste avant le début de la pandémie de coronavirus alors que les plans pour organiser Woodstock 50 étaient au point mort. Lang avait 77 ans.

La cause du décès était une forme rare de lymphome non hodgkinien, a déclaré dimanche le porte-parole de la famille Michael Pagnotta à Variety et Rolling Stone. Lang est décédé à l’hôpital Sloan Kettering de New York. Il laisse dans le deuil sa femme, leurs deux fils et ses trois filles.

Lang a rejoint les hommes d’affaires John Roberts et Joel Rosenman et le promoteur de musique Artie Kornfeld pour organiser le festival de Woodstock dans une ferme à Bethel, New York. Près de 400 000 personnes se sont réunies pour regarder Santana, Jimi Hendrix, The Who, Creedence Clearwater Revival, Crosby, Stills, Nash and Young et des dizaines d’autres artistes désormais emblématiques des années 1960. Lang n’avait que 24 ans lorsqu’il a aidé à co-créer le festival.

« Il y a un moment où Michael Lang a changé le monde », a déclaré le leader de Lovin’ Spoonful, John Sebastian, à Rolling Stone. « À Woodstock, je me tenais à côté de lui lorsqu’un de ses sbires au loin est venu en courant vers la scène et nous avons pensé: » Cela ne peut pas être bon. » Il arrive à Michael et dit : « La clôture est abaissée. Les gens viennent par-dessus. » Et Mike jette un long regard sur l’ensemble du scénario et presque pour lui-même, il dit : « Eh bien, je suppose que nous avons maintenant un festival gratuit. » C’était l’original, « Qu’est-ce qui pourrait mal tourner », mais il pouvait pivoter et voir la lumière. »

Carlos Santana a qualifié Lang d’« architecte divin d’unité et d’harmonie » qui « a donné naissance à Woodstock, le festival qui a manifesté trois jours glorieux de paix et de liberté ». Land et Bill Graham, un autre promoteur de musique légendaire des années 1960, « sont maintenant unis à la lumière de notre divinité et [our] amour suprême », a déclaré Santana à Rolling Stone.

Lang était un natif de New York qui est devenu à jamais lié au nom de Woodstock. Il a participé à l’organisation des festivals de 1994 et 1999. Il était prévu d’organiser un événement pour le 50e anniversaire à Columbia, dans le Maryland, en août 2019, mais l’événement s’est enlisé dans une controverse et des problèmes en coulisses qui ont contraint les organisateurs à finalement annuler l’événement. « Je me sens vraiment plus léger. C’était tellement bizarre, une chose après l’autre », a déclaré Lang à Pollstar en août 2019 après l’annulation de Woodstock 50.

En 2019, Lang a déclaré qu’il ne pensait pas que la débâcle de Woodstock 50 avait nui à son héritage ou à l’héritage du festival de 1969. « Ce n’est pas quelque chose que je considère », a-t-il déclaré à Rolling Stone à l’époque. « Ce que nous avons fait en 1969 était en 1969 et c’est ce qui a duré et continuera de durer. Nous ne partirons pas. Nous allons continuer à travailler sur les problèmes sociaux que nous avons toujours soutenus. »