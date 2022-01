Michael Lang, organisateur de Woodstock, décède à 77 ans

Michel Lang, un promoteur de concerts de musique, un producteur et un directeur artistique qui est surtout connu comme le producteur officiel de Festival d’art musical de Woodstock en 1969, est décédé samedi soir (8 janvier) à l’âge de 77 ans.

Lang est décédé des complications d’un lymphome non hodgkinien à l’hôpital Sloan Kettering de New York, a déclaré un représentant.

En 1968, après avoir promu une série de concerts dans la région de Miami, Lang (ensemble avec Maréchal Brevetz) a produit le 1968 Festival pop de Miami, qui a attiré environ 25 000 personnes le premier jour avec des actes tels que Jimi Hendrix, Frank Zappa, John Lee Hooker, Arthur Brown et BLUE CHEER. Après avoir déménagé à Woodstock, New York, et rencontré Artie Kornfeld, un artiste d’enregistrement et compositeur respecté, les deux ont développé le concept d’un événement majeur du festival pour célébrer les mouvements sociaux des années 1960 et ont prévu d’ouvrir un studio d’enregistrement à Woodstock. Avec Kornfeld et partenaires John P. Roberts et Joël Rosenman, Lang ensemble Woodstock en mouvement et il a eu lieu le Max Yasgur‘s à Bethel, New York, du 15 au 18 août 1969. Lang plus tard en tant que consultant pour LES PIERRES QUI ROULENT avant d’établir Just Sunshine Records et le Michael Lang Organisation. Il a produit des albums et dirigé des dizaines d’actes, dont Billy Joel, Joe Cocker et Rickie Lee Jones. En outre, Lang a produit le Woodstock ’94 et Woodstock ’99 festivals.

« Woodstock offert un environnement pour que les gens s’expriment mieux, si vous voulez, » Lang Raconté Étoile du sondage en 2019. « C’était probablement l’événement le plus pacifique du genre dans l’histoire. C’était à cause des attentes et de ce que les gens voulaient y créer. »

Lang laisse dans le deuil sa femme Tamara et ses cinq enfants, Shala, Lariann, Molly, Harry et Laszlo.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).