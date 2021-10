Michael, le fils du diffuseur de la NBA Ernie Johnson, est décédé à 33 ans

Michael Johnson, le fils du diffuseur Ernie Johnson, est décédé vendredi. Il avait 33 ans.

Michael Johnson est né avec une forme de dystrophie musculaire qui causait des problèmes respiratoires et l’obligeait à utiliser un ventilateur. Il était l’un des quatre enfants adoptés par Ernie et sa femme Cheryl. Ernie a annoncé la mort de son fils dans un tweet et une publication sur Facebook.

Ernie Johnson interviewe LeBron James du Miami Heat après avoir remporté le septième match de la finale de la Conférence de l’Est contre les Indiana Pacers lors des éliminatoires de la NBA 2013 le 3 juin 2013 à l’American Airlines Arena de Miami, en Floride. (Jesse D. Garrabrant/NBAE via .)

« Nous sommes en deuil et en même temps si reconnaissants d’avoir été témoins de 33 ans miraculeux avec Michael », a tweeté le diffuseur de la TNT.

Turner Sports a ajouté: « Nous avons le cœur brisé par le décès du fils bien-aimé de Cheryl et Ernie, Michael, un véritable héros qui a élevé et apporté de la joie à tous ceux qu’il a touchés. L’amour, la foi et l’engagement de la famille seront à jamais une inspiration pour nous. . Nos plus sincères condoléances vont à Cheryl, Ernie et à leur famille, leurs amis et leurs proches alors que nous pleurons avec eux. »

Le présentateur sportif Ernie Johnson entre dans l’enregistrement « The Late Show With Stephen Colbert » au Ed Sullivan Theatre le 4 avril 2017 à New York. (Ray Tamarra/Images GC)

Ernie Johnson est l’hôte de « Inside the NBA » sur TNT depuis 1990. Il a également appelé plusieurs autres sports, y compris des événements majeurs de golf et de tennis ainsi que le MLB Postseason et le tournoi de basket-ball masculin de la NCAA ces dernières années.

Ernie Johnson avant le match : match de golf Tiger contre Phil au parcours de golf Shadow Creek à Las Vegas, le 23 novembre 2018. (Kyle Terada-USA TODAY Sports)

« La NBA pleure le décès de Michael Johnson, le fils d’Ernie Johnson de Turner Sports. Michael était admiré par tant de personnes dans la ligue pour son courage et sa persévérance remarquables. Nous adressons nos sincères condoléances à Ernie, Cheryl et à leur famille pendant cette période difficile temps », a déclaré la NBA.