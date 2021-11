Michael, le frère de la « femme pionnière », Ree Drummond, est décédé

Michael, le frère de la star de Pioneer Woman, Ree Drummond, est décédé, ont révélé l’expert en cuisine et d’autres membres de la famille et des amis. Il avait 54 ans. La cause du décès reste pour le moment incertaine.

« Il n’est pas possible de résumer la vie de quelqu’un d’aussi merveilleux que mon frère Michael, alors pour le moment je n’essaierai pas », a écrit Drummond dans son hommage sur Facebook, partageant la nouvelle avec ses abonnés. « Il avait dix-sept mois de plus que moi, mon premier ami et copain, et je suis très reconnaissant pour plus de 50 ans de photos et de souvenirs. »

« S’il vous plaît, priez pour mes parents, dont la dévotion envers Mike était sans limites, et qui ressentiront cette perte avec le plus d’acuité », a-t-elle ajouté, avant de conclure. « Michael Smith, tu étais tout », a-t-elle dit.

Il n’est pas possible de résumer la vie de quelqu’un d’aussi merveilleux que mon frère Michael, alors pour l’instant je n’essaierai pas… Publié par The Pioneer Woman – Ree Drummond le mercredi 3 novembre 2021

Leur sœur, Betsey Smith, a également posté un message touchant en l’honneur de son défunt frère. « Nous avons perdu Michael, mon doux et merveilleux frère, le week-end dernier », a écrit Betsey dans sa publication Instagram. « Il était unique en son genre et il manquera à tant de gens qui l’aimaient. » Elle a ajouté: « Je suis très reconnaissante pour sa vie, les connexions qu’il a établies et son esprit attentionné, amusant et indépendant. Je t’aime pour toujours, Mikey. »

La perte a fait écho dans la communauté de sa ville natale à Bartlesville, Oklahoma. Son ami de longue date Dan Dalton a partagé de bons souvenirs de son ami, « l’icône de Bartlesville », avec la station d’information locale. « Mikey a fait une très grande impression sur tout le monde à Bartlesville. Il était aimé de tout le monde. Tout le monde le connaissait », a déclaré Dalton. KTUL. « Il a rencontré des amis partout où il est allé. Il est allé à tous les matchs de basket-ball, tous les matchs de football, tous les matchs de baseball – pas pour vraiment regarder les matchs, mais pour se connecter avec les gens. »

« Il visitait régulièrement la station d’ambulance, les casernes de pompiers », a poursuivi Dalton. « Il nous aidait à laver les voitures, nettoyer les ambulances, réapprovisionner les ambulances, tout ce qu’il pouvait faire. … Il avait des uniformes et des chapeaux de presque toutes les stations qu’il visitait. »

« Nous sommes sortis dîner plusieurs fois, nous avons même fait des voyages ensemble. Il est devenu un ami très proche », a-t-il ajouté. « Tout le monde qu’il rencontrait était un ami. Il connaissait leurs numéros de téléphone, il gardait le contact avec eux presque tous les jours. Il avait une capacité incroyable à se souvenir des numéros de téléphone des gens. »