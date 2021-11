Michael Malone confiant dans la récupération de ses Denver Nuggets

pépites de Denver La saison 2021/22 du NBA loin de ce qu’on attendait de l’équipe au départ. Après 18 matchs disputés, la franchise du Colorado est actuellement en 10e position de la Conférence Ouest avec un bilan de neuf victoires et neuf défaites (50% de ‘Ws’).

S’il est vrai qu’à ce jour, ils n’ont aucune de leurs trois étoiles (Nikola Jokic, Jamal Murray et Michael Porter Jr, bien que le premier d’entre eux soit très proche du retour), le jeu affiché par les joueurs emmenés par Michael Malone il est loin d’être sa meilleure version jamais proposée.

Cependant, la situation n’est pas si dramatique, comme Malone lui-même nous l’assure. Le « head coach » des Nuggets, dans ses derniers mots à la presse, a déclaré qu’il ressentait une pleine confiance en son effectif, et qu’au-delà de l’absence de leurs stars ils peuvent parfaitement enchaîner une séquence positive.

« Je me mets au défi de rester positif dans les mauvais moments. Si je ne peux pas, je ne peux pas être cette personne dont les gars ont besoin pour rester forts et ne pas s’effondrer », a déclaré Michael Malone. « Je suis sûr que si nous restons unis et continuons à nous battre et à nous battre même maintenant, la situation et le vent tourneront en notre faveur. »

Sans excuses

Sur le manque de Jokic, Murray et Porter Jr, Malone a été clair : « Nous avons hâte qu’ils viennent nous sauver. Nous sommes une équipe et nous devons réagir même s’ils ne sont pas là. Nous devons pouvoir réparons-le ensemble. », a-t-il condamné.

