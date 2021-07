Michael Martinez envoyé en prison pour avoir forcé des adolescents à courir nus 10z viral

Un ancien policier de Floride a été condamné à dix ans de prison après avoir été reconnu coupable d’avoir offert à deux adolescents un choix difficile : soit (1) enlever tous leurs vêtements puis courir nu devant lui, soit (2) faire face à une arrestation. et du temps de prison.

Michel Martinez, alors âgé de 28 ans, a été reconnu coupable en octobre 2019 de deux chefs d’extorsion et de deux chefs d’indemnisation illégale pour ses actes impliquant Rémy Riley et son petit-ami d’alors Kyle Shoulta. Les victimes avaient toutes deux 18 ans lorsque l’incident s’est produit. Un jury a finalement convenu que Martinez avait franchi la ligne de force de loi à contrevenant.

“Bien sûr, j’ai eu peur”, a déclaré Riley, qui a maintenant la vingtaine. “Bien sûr que je me sentais intimidé.”

À l’époque, Martinez aurait été en probation à son travail au service de police de Miccosukee, qui dessert la tribu Miccosukee des Indiens de Floride. Il a été licencié environ un an après l’incident, selon des informations locales.

Martinez a fait appel, mais les dossiers judiciaires indiquent que la cour d’appel du quatrième circuit de Floride a confirmé la condamnation par une décision laconique d’une page qui a essentiellement écarté les arguments de Martinez sans aucune analyse écrite. Martinez a été placé en garde à vue le jeudi 1er juillet.

Selon l’affidavit d’arrestation, l’incident s’est produit en août 2016. Martinez a arrêté Shoulta et Riley lors d’un contrôle routier dans les Everglades. Martinez a découvert de l’alcool et de la marijuana dans la voiture, y compris un brownie au pot, et a offert au couple le choix: soit faire face à une arrestation, soit suivre Martinez sur une route isolée.

« Au lieu d’arrêter [them], Michael Martinez leur a ordonné de courir nus et a sollicité une branlette de [name redacted]”, a déclaré l’affidavit d’arrestation. “[Shoulta and Riley] ont été menacés d’arrestation s’ils ne couraient pas nus, ils ont donc été extorqués en violation de la loi de Floride.

Martinez a fait le déshabillage de Shoulta en premier, selon le témoignage de Shoulta au procès.

“On m’a donné le choix d’aller en prison ou de fuir, alors j’ai choisi de courir nue”, a déclaré Kyla Shoulta, aujourd’hui dans la vingtaine, au procès, selon la station locale WSVN.

Ensuite, selon Riley, Martinez s’est tourné vers elle, lui ordonnant de retirer tous ses vêtements.

“J’ai couru dans la direction opposée en me tenant moi-même”, a déclaré Riley, selon le rapport du WSVN sur le procès. « J’ai couru dans la direction opposée en me tenant. Pendant que je suis en train de me tenir, il me dit : « Éloignez vos mains de votre corps pour que je puisse voir. »

Les rapports au procès ont révélé que Martinez avait sollicité l’acte sexuel de Riley.

Riley a témoigné que l’incident avait eu un impact émotionnel sur elle.

“Ce n’était pas ce que je voulais faire”, a déclaré Riley. “C’était comme si je n’avais pas le choix.”

“À 18 ans, je ne pense pas que vous deviez savoir quoi faire”, a ajouté Riley tout en adressant son choc de ne pas savoir comment gérer la demande bizarre de Martinez.

“J’avais l’impression que c’était son travail” de faire la bonne chose, a-t-elle conclu.

Lors de l’audience de détermination de la peine de Martinez jeudi, Shoulta se serait assis directement en face de l’accusé au tribunal.

Le 2 juillet, Martinez a déposé une requête en redressement après condamnation. Le dossier n’indique pas quand une audience sur la demande sera entendue.

Le service de police de Miccosukee a refusé la demande de commentaire de Law&Crime.

