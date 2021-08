Michael Masi : Comment une course redémarre avec une grille vide

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a expliqué ce qui se serait passé si aucun pilote ne s’était aligné sur la grille pour le redémarrage du Grand Prix de Hongrie.

Ce scénario bizarre n’a été évité que par la décision du leader de la course Lewis Hamilton de ne pas entrer dans les stands pour les pneus slicks sur un circuit à séchage rapide, alors que les 14 autres coureurs restants l’ont fait.

Du coup, une fois la Safety Car décollée à l’issue du tour de formation, le Champion du Monde s’est retrouvé tout seul sur la grille. Les feux rouges ont été éteints comme d’habitude et il est parti, avec la décision de ne pas “boxer”, laissant Hamilton à l’arrière du peloton après s’être arrêté à la fin de ce tour.

Mais que se passerait-il si les 15 voitures étaient entrées dans les stands en même temps pour se débarrasser de leurs pneus intermédiaires ? Chaque équipe avait clairement mal évalué la rapidité avec laquelle le soleil séchait le circuit dans la préparation au redémarrage.

Que se serait-il passé si la grille avait été vide pour le départ arrêté prévu ? C’était de toute façon une situation unique pour Masi.

“Je n’en ai jamais eu auparavant, c’était un peu différent”, a déclaré Masi, cité par la Formule 1.

« Que se serait-il passé [if Hamilton had pitted]… en gros, une fois la dernière voiture dans la voie des stands, le signal de départ aurait été déclenché puis une fois celui-ci éteint, le feu vert à la sortie des stands se serait allumé et cela aurait été l’ordre à la sortie des stands.

À l’exception d’Hamilton, c’est essentiellement ainsi que l’ordre de course a été déterminé après la course effrénée pour les slicks sur le Hungaroring, les équipes de ravitaillement les plus efficaces étant récompensées et Williams ayant l’avantage d’être dans le dernier garage.

George Russell a dépassé le vainqueur de la course Esteban Ocon dans la voie des stands, mais s’est rapidement fait dire que ce n’était pas autorisé et a reculé, tandis que son coéquipier, Nicholas Latifi, s’est retrouvé troisième alors que tout le monde était réapparu.

Lorsqu’on lui a demandé si la procédure serait revue pour de futurs événements, Masi a déclaré: “Ce n’est rien que personne n’aurait pu prévoir, mais nous allons laisser les choses se calmer et en discuter à la lumière du jour avec tous les directeurs sportifs.

“Mais après avoir déjà parlé à certains d’entre eux de haut en bas, certains d’entre eux ont déjà dit” était-ce vraiment une mauvaise chose ? “”