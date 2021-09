Michael Masi contre Red Bull sur les conseils de Sergio Perez

in

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, insiste sur le fait qu’il a “suggéré” à Sergio Perez de céder une place à Charles Leclerc à Monza – malgré le fait que Christian Horner prétende le contraire.

Perez s’est vu refuser un podium dans le Grand Prix d’Italie lorsqu’il a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour avoir effectué illégalement un dépassement hors de la piste sur Leclerc.

Horner a déclaré qu’il attendait des nouvelles du contrôle de course pour savoir si une pénalité était probable avant que Red Bull ne dise à Perez de rendre la place. Lorsqu’aucun message de ce type n’est arrivé, a déclaré Horner, ils ont décidé de laisser la situation évoluer à sa manière.

“Avec Checo, il a été désespérément malchanceux et nous avons pensé que c’était très marginal étant donné qu’il n’y avait aucune instruction du bureau de course pour rendre la position”, a déclaré Horner aux journalistes.

“Nous devions prendre la décision de continuer ou non la course, alors nous avons baissé la tête et Checo a reçu la pénalité.”

Cependant, Masi a déclaré qu’il avait été en contact – et comme il a utilisé le mot “suggéré” et Horner “instruction”, cela peut se résumer à une question de sémantique.

Interrogé sur les commentaires de Horner selon lesquels aucun message n’avait été reçu par Red Bull, Masi, cité par Motorsport.com, a déclaré : « Non, c’est incorrect. Ils n’ont pas demandé au contrôle de course.

“Je leur ai suggéré qu’ils pourraient envisager de rendre le poste, et ils ont dit qu’ils l’examinaient eux-mêmes.”

Masi a également commenté la zone grise de ce qui constitue une remise de place équitable et non dans une partie de la piste qui pourrait encore générer un avantage, par exemple pour activer le DRS.

“Nous examinons certaines choses pour obtenir un avantage durable et le regardons de manière holistique”, a déclaré l’Australien.

«Alors, où c’est abandonné, comment c’est abandonné, etc. Tout vient dans l’examen de ce qu’est l’avantage durable.

«Si vous vous arrêtiez juste avant une zone de détection du DRS, que vous laissiez passer quelqu’un et que vous le suiviez directement, cela sera probablement considéré de manière très différente de l’abandonner trois ou quatre coins auparavant.

“Certains d’entre eux les choisissent de manière stratégique, mais vous devez également regarder à quelle vitesse cela se produit réellement dans l’ordre.”

À la suite de sa pénalité, Perez est passé de la troisième place sur la ligne d’arrivée à la cinquième place du classement, derrière Valtteri Bottas et Leclerc, ce qui signifie que Red Bull a perdu 18 points de retard sur Mercedes dans le championnat des constructeurs.

