Michael Masi défend sa décision de reprendre la course de Bakou

Michael Masi a déclaré “qu’il n’y avait aucune raison de ne pas” redémarrer le Grand Prix d’Azerbaïdjan après la période d’alerte causée par l’accident de Max Verstappen.

L’éclatement d’un pneu de Verstappen, qui a fait fracasser sa Red Bull contre la barrière à grande vitesse, était le deuxième incident de ce type à se produire dans les longs stands directement à Bakou après que la même chose soit arrivée à l’Aston Martin de Lance Stroll.

Une période de Safety Car était inévitable en raison de l’opération de récupération et de nettoyage de la voiture, mais il a rapidement été décidé que les coureurs restants suivraient Bernd Maylander dans les stands et attendraient de nouvelles instructions pendant que la course était signalée par un drapeau rouge.

Le directeur de course de la FIA, Masi, a déclaré que terminer le grand prix à ce stade avait été “une option”, mais qu’avec les pneus autorisés à être changés pendant l’arrêt, il était parfaitement pratique de parcourir toute la distance une fois la piste débarrassée des débris.

“Heureusement, depuis un certain nombre d’années maintenant, nous avons le règlement sur les suspensions de course”, a expliqué Masi, cité par Motorsport.com.

« En remontant de très nombreuses années, lorsqu’une course était signalée par un drapeau rouge après une certaine distance, elle remontait de deux tours et ainsi de suite. [to declare the result].

« Évidemment, avec l’élément de suspension de course, oui, il existe une option pour ne pas redémarrer. Mais dans les délais et dans le format du règlement, nous pouvons redémarrer. Il n’y avait aucune raison de ne pas le faire.

À propos de la pause de la course, Masi a déclaré que cela avait déjà été dans ses pensées avant que le directeur sportif de Red Bull, Jonathan Wheatley, ne le contacte pour lui affirmer qu’il n’y avait eu aucun avertissement préalable de l’éruption de Verstappen et suggérer une suspension pour permettre le changement des pneus.

“C’était en fait déjà dans mon esprit”, a déclaré Masi. « Du point de vue de ce que nous communiquons, nous communiquons avec tout le monde de manière égale.

“En regardant le nombre de tours que nous devions faire, la récupération qui était entreprise et le fait qu’il y avait tellement de débris dans la ligne droite des stands, à ce moment-là, c’était à mon avis la meilleure option pour suspendre la course, tout nettoyer et puis avoir une fin de course.

“Nous pensions qu’il était dans l’intérêt du sport de suspendre puis de redémarrer dans ces circonstances.”

L’accident de Verstappen s’est produit alors qu’il semblait viser la victoire et sa sortie de la course a permis à son coéquipier Red Bull Sergio Perez de remporter sa deuxième victoire en F1, devant ses coéquipiers Sebastian Vettel et Pierre Gasly.

