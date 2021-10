Michael Masi discutera de l’appel «marginal» de Kimi Raikkonen au GP des États-Unis avec les pilotes

Michael Masi admet que l’appel à ne pas pénaliser Kimi Raikkonen pour avoir dépassé Fernando Alonso hors de la piste au Grand Prix des États-Unis était « marginal ».

Mais, dit le directeur de course de la FIA, cela se résumait au fait qu’Alonso a poussé l’Alfa Romeo hors de la piste, il n’a pas couru trop loin tout seul.

Alonso était agacé par les commissaires de course de F1 après le GP des États-Unis, affirmant que «les règles sont un peu aléatoires» et que les fans avaient été privés d’un bon spectacle à cause de cela.

La plainte de l’Espagnol se résumait à sa bataille au tour 16 avec Raikkonen où le Finlandais a gagné une position hors de la piste.

« Je peux comprendre sa frustration », a déclaré Masi. « Je n’ai pas entendu sa frustration, mais je peux la comprendre.

« L’appel concernant lui et Kimi au virage 1 était certainement marginal. Et quelque chose dont nous aurons une discussion avec les prochains pilotes en rencontrant tous les pilotes à ce sujet.

«Je pense qu’il y avait deux parties dans l’histoire, évidemment le dépassement et le fait de forcer hors de la piste. Et puis l’élément suivant du dépassement.

« C’est quelque chose dont nous discuterons en groupe lors de la prochaine réunion.

La différence entre une pénalité et non une pénalité, a reconnu Masi, c’est parce qu’Alonso avait forcé Raikkonen à sortir de la piste, le Finlandais ne s’est pas égaré et a pris l’avantage.

TOUR 16/56 Alonso et Raikkonen ont les coudes dehors ! Aucun des anciens champions du monde ne veut céder un pouce 😅#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/f22lXPodkA – Formule 1 (@F1) 24 octobre 2021

« Exact », a déclaré Masi. « Vous frappez le clou sur la tête. C’est pourquoi c’était un appel marginal.

«Il y avait évidemment les deux éléments qui ont été examinés et cela a été déterminé sur cette base.

« De façon marginale, ils ont pris la décision ‘laissons les choses telles qu’elles sont’.

« Mais il ne fait aucun doute que cela sera discuté lors de la prochaine réunion des pilotes. »

Ce n’était pas le seul problème d’Alonso avec un pilote d’Alfa Romeo, l’Espagnol affrontant Antonio Giovinazzi.

Dans cette chaîne d’événements, le pilote Alpine a dû laisser passer l’Italien après sa sortie au virage 12 et a pris l’avantage. Et puis Giovinazzi a dû faire de même, courant également au large au virage 12 et gagnant des mètres sur l’Espagnol.

« Ce qui est arrivé est légèrement ironique », a déclaré Masi selon The Race, ajoutant que « tout le monde peut voir l’ironie de cette situation.

« Je n’ai pas du tout entendu la radio de Fernando mais visiblement, il a sonné. Ma suggestion a été faite à l’équipe de rendre le poste, ce qui s’est produit.

« Et puis évidemment, par la suite, la même chose s’est produite quelques tours plus tard avec Antonio et Fernando. Et l’instruction est allée à Alfa Romeo pour que ce poste soit rendu.