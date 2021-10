Michael Masi dit que les pénalités de moteur « font partie » de la Formule 1 et sont « la même » pour tout le monde

Bien que personne ne veuille voir un combat pour le titre se décider par des pénalités, Michael Masi affirme que les pénalités de moteur sont « les mêmes » pour toutes les équipes.

Il appartient aux motoristes d’équilibrer performances et fiabilité.

Après sept ans à avoir le moteur le plus puissant et le plus fiable sur la grille, Mercedes a du mal avec ce dernier cette saison.

Le système hybride de l’équipe de Brackley perdrait des performances après seulement une poignée de courses, forçant l’équipe à plusieurs changements ICE.

Valtteri Bottas en est déjà à son sixième moteur à combustion interne tandis que Lewis Hamilton en est à son quatrième, le même que son rival pour le titre à moteur Honda Max Verstappen.

Cela a récemment conduit le patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, à dire à propos des pénalités de moteur de la F1 : « De toute évidence, nous devons examiner cela, comment nous le ferons à l’avenir. Mais ça nous mord fort cette année.

Le directeur de course de F1, Masi, dit que c’est ainsi que cela se passe pour toutes les équipes.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les fans seraient déçus si le titre était décidé par des pénalités, l’Australien a déclaré selon GPFans: « C’est en partie parce que cela fait partie de chaque équipe qui court selon le même règlement.

« Ils savent tous combien de groupes motopropulseurs, combien de boîtes de vitesses, combien d’éléments divers, d’échappements, etc., ils vont avoir, donc tout le monde est au même niveau de compréhension de ce qu’il doit faire.

« Comme n’importe quelle équipe, en particulier dans la lutte pour le championnat, vous allez toujours essayer d’obtenir autant d’avantages compétitifs dont vous avez besoin, que ce soit des mises à niveau du groupe motopropulseur, des mises à jour aérodynamiques, une boîte de vitesses, quoi que ce soit. »

Il est sur le moteur numéro six pour l’année, mais Mercedes pense que les malheurs de Valtteri Bottas rapporteront des dividendes à la fin.https://t.co/xeRJJpv7kK #F1 pic.twitter.com/bKKC8POppj – PlanetF1 (@Planet_F1) 29 octobre 2021

Les règles de la Formule 1 signifient qu’un quatrième ICE est pénalisé par une perte de grille de 10 places, tandis que le numéro cinq n’est qu’une pénalité de cinq places.

Wolff dit que c’est une réponse à la pénalité de 105 places sur la grille que Honda a déjà gagnée pendant leurs jours McLaren.

« Je pense que c’est probablement comme la vieille Honda où vous êtes dans une situation et ça va terriblement mal et vous devez changer des pièces de moteur ou des unités de puissance complètes, alors vous ne devriez pas être pénalisé à chaque course pour aller à l’arrière de la grille ou perdre 10 places », a-t-il déclaré.

« C’est donc presque une réglementation anti-embarras et je pense que ça va. »

Interrogé à ce sujet, Masi a répondu : « De toute évidence, je n’étais pas là dans le rôle quand c’était là.

«Mais je me souviens de l’ancien système de pénalités de l’unité de puissance où, si je me souviens bien d’avoir regardé à la télévision, c’était quelque chose comme des pénalités de grille de 60 places et tout le reste. Tout a donc été arrangé en conséquence pour cette base.

« Nous devons nous rappeler que les réglementations concernant les groupes motopropulseurs existent depuis plusieurs années maintenant, elles sont cohérentes et toutes ont été développées avec toutes les équipes, la FIA et la F1.

«Ce n’est pas seulement c’est ce que c’est. Il est élaboré et approuvé collectivement avant d’être mis en œuvre.