Michael Masi entend “ très rarement ” parler de Toto Wolff pendant les courses

En appuyant sur le bouton Race Control pour dire à Michael Masi d’agiter les drapeaux bleus à Nikita Mazepin, le directeur de course de F1 dit qu’il entend «très rarement» Toto Wolff lors d’un grand prix.

Mazepin a une fois de plus eu un week-end rempli de plaintes, pas tant de son côté que de ses rivaux, avec Mercedes et Lewis Hamilton les derniers à avoir commis une faute sur son manque d’étiquette de course.

Arrivant au tour de la recrue de Haas, Mazepin a tenu Hamilton pendant plusieurs virages, ce qui a permis au patron du sport automobile de Mercedes, Wolff, de prendre la radio pour contrôler la course.

«Mikey, drapeaux bleus», a déclaré Wolff. «Ce type nous fait perdre le poste.»

Mazepin a finalement déménagé et Hamilton a repris le dessus alors qu’il cherchait à étendre son avantage sur Max Verstappen alors que les deux se battaient pour la victoire de la course.

Masi dit que cela n’arrive pas très souvent qu’il soit contacté par Wolff lors d’un grand prix.

“Pour être honnête, j’entends très rarement Toto sur la radio de contrôle de course”, a déclaré l’Australien.

Les fans ont été ravis d’entendre le patron de l’équipe de Formule 1 à la radio pour contrôler la course, un nouvel ingrédient ajouté aux week-ends de course par FOM.

“Cela est en fait venu à travers une discussion lors de la réunion de la Commission F1 l’année dernière”, a expliqué Masi.

“Donc [viewers] pouvait entendre une partie de la diffusion des communications entre le mur des stands et les équipes, ce qui est la partie régulière de ce que nous faisons opérationnellement.

«Le groupe F1, à travers leurs émissions, a fait des essais en arrière-plan et a vu à quoi cela ressemble. Et toutes les équipes ont été informées, et ce week-end, c’est la première fois qu’il est diffusé en direct.

Les actions de Mazepin n’ont pas fait de mal à Hamilton, le septuple champion du monde remportant la victoire par 15 secondes devant Verstappen.

Hamilton mène le championnat des pilotes par 14 points sur le Néerlandais.

