Michael Masi estime que les conducteurs doivent réviser le «gentlemen’s agreement»

Michael Masi estime que les pilotes doivent « réaffirmer ou réviser » le gentlemen’s agreement qu’ils ont concernant les qualifications.

La grille a souvent parlé de l’accord tacite qu’ils ont tous de ne pas dépasser quelqu’un alors qu’ils essaient de créer un écart devant eux pour un tour lancé en qualifications.

À de nombreuses reprises cette année, les conducteurs ont évoqué la rupture d’un tel accord, le dernier cas étant en Autriche où Sebastian vettel a été dépassé par un certain nombre de voitures, l’amenant finalement à bloquer Fernando Alonso et ruiner le dernier tour de l’Espagnol en Q2.

À la lumière de tels événements, Masi dit qu’ils doivent tous s’asseoir et examiner la question.

“J’entends parler du gentleman’s agreement parce que je le vois occasionnellement dans les médias et c’est un gentleman’s agreement qu’ils ont entre les 20 messieurs qui sont sur le circuit”, a déclaré le directeur de course selon GPFans.

«Ils peuvent avoir besoin de se réunir à nouveau et de réaffirmer ou de réviser leur accord de gentleman entre eux.

« Soyons honnêtes, ce sont tous des sportifs d’élite. Je pense que l’un des éléments qui l’a probablement exacerbé cette année est à quel point le peloton est serré et l’ordre concurrentiel, de sorte que toutes ces pressions entrent en jeu. »

Dans ses notes de course pour le Grand Prix d’Autriche, Masi a spécifiquement dit aux pilotes de ne pas ralentir pour se créer de l’espace aux virages 9 et 10.

Ils n’obéissaient pas toujours à cette instruction, mais cela ne le dérangeait pas trop car il sentait parfois que leurs mains étaient forcées.

“En ce qui concerne ce qui s’est passé samedi, la discussion avec toutes les équipes était que le facteur primordial dans cette circonstance était de ne gêner personne inutilement”, a-t-il ajouté.

« Parce que la nature de ce circuit, pour les rondes, est un tour de 64-65 secondes, nous avons un certain nombre d’équipes qui veulent toutes un écart de cinq à sept secondes avec la voiture devant. Quinze voitures voulant un écart de cinq, sept secondes, les calculs ne s’additionnent pas.

« En ce qui concerne la création d’espaces, il y avait un élément d’effet accordéon. En regardant toutes les circonstances qui l’ont entouré, ce qui fait partie du rôle des stewards, vous pouvez voir comment cela est arrivé là.

“Ils ont enquêté sur quelques autres conducteurs et sont très rapidement arrivés à la conclusion qu’il s’agissait effectivement de symptômes et de conséquences, qu’une de ces choses en a conduit à une autre et à une autre.”

