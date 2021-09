Michael Masi explique la pénalité de trois places de Max Verstappen pour Sotchi

Le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, a déclaré que Max Verstappen était “principalement, pas entièrement” à blâmer pour son accident à Monza avec Lewis Hamilton.

Les rivaux du titre Verstappen et Hamilton ont été impliqués dans une collision mettant fin à la course pour la deuxième fois cette saison, alors que la paire s’est retrouvée dans le gravier après s’être rencontrée à la chicane Rettifilo.

Verstappen a contourné l’extérieur de Hamilton, qui sortait des stands, au virage 1, mais alors qu’il se dirigeait vers la ligne intérieure au virage 2, Verstappen a sauté par-dessus le trottoir des saucisses et dans Hamilton, avec son Red Bull passant au-dessus de Hamilton dans le cockpit Mercedes.

Les commissaires sportifs allaient donner à Verstappen une perte de trois places sur la grille pour le prochain Grand Prix de Russie, et Masi a expliqué que cela était dû au fait qu’aucun des pilotes n’était entièrement responsable, mais lorsque l’un d’eux est jugé plus fautif, c’est la pénalité qui est appliqué.

“Leur évaluation était qu’effectivement Lewis avait le coin, c’était le coin de Lewis”, a déclaré Masi à Sky F1 à propos du verdict des commissaires.

“L’autre élément était que Max avait d’autres options, alors que comme nous l’avons vu à de nombreuses reprises aujourd’hui [in the race], les pilotes dans des types de scénarios similaires ont pris les bosses derrière le virage 2, puis ont rejoint la piste.

“C’était donc une sorte de combinaison de ces questions, et en rendant leur décision, c’était que Max était principalement à blâmer, donc cela ne tenait pas du tout en faute Max, mais il était plus en faute que Lewis dans ce situation particulière.

“Et comme nous l’avons vu avec des incidents cette année, et suite à des discussions avec les équipes et les pilotes, si les deux voitures sont sorties et que quelqu’un est principalement à blâmer, une pénalité de grille sera appliquée lors de l’événement suivant.”

Toto Wolff à Sky sur le crash Verstappen/Hamilton : “Je dirais que c’est – dans le football, vous appelleriez ça une faute tactique. Il savait probablement que si Lewis restait devant, c’était peut-être la course pour lui.” #ItalianGP 🇮 #F1 pic.twitter.com/Ww4qMRnGgk – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 septembre 2021

C’est maintenant la deuxième rencontre majeure entre les deux cette saison, mais Masi n’était pas à l’aise avec la suggestion qu’il pourrait intervenir et rappeler aux pilotes les normes attendues d’eux.

“Je pense qu’une partie que nous devons réaliser avec tout cela, c’est qu’ils sont dans un combat de championnat très serré et serré”, a expliqué Masi.

“[It is] entre les deux, deux pilotes fantastiques et extrêmement proches, et une fois que vous êtes dans cette situation, les deux pilotes prendront plus de risques dans un sens ou dans l’autre pour quelque raison que ce soit.

“Ce n’était pas quelque chose de stupide à notre avis, c’était un incident qui s’est produit, nous l’avons examiné exactement de la même manière, car les commissaires l’ont examiné exactement de la même manière qu’ils le feraient pour tout autre incident, et avons déterminé qu’un des conducteurs était principalement à blâmer pour ce qui s’est passé.

Les chutes à Silverstone et à Monza se sont toutes deux produites le week-end où le format de qualification de sprint était utilisé.

Le sprint de Monza a permis à Verstappen de porter son avance sur Hamilton au championnat des pilotes à cinq points, après en avoir obtenu deux pour une deuxième place dans la course de 18 tours.

Mais lorsqu’on lui a demandé si les courses de sprint créaient une pression supplémentaire pour la course principale, déclenchant ainsi la prise de tels risques, Masi n’a pas cru que ce soit le cas.

“Je ne sais pas s’il y a quoi que ce soit à cela”, a-t-il déclaré en réponse à la théorie.

« Parce que vous pourriez le voir comme s’ils pouvaient perdre en qualifications dans des circonstances normales, donc à l’inverse, ayant des qualifications de sprint un samedi après-midi, nous avons vu que certaines personnes profitent réellement de la situation.

« Donc, je ne sais pas si nous pourrions tout peindre d’une seule manière, il y a un équilibre entre les deux qui se produit dans cette situation.

“Mais maintenant que nous avons eu deux échantillons, étant à Silvertstone puis à Monza, nous allons jeter un coup d’œil entre la FIA, la F1 et les équipes collectivement, et voir ce que nous pouvons améliorer, ce que nous voulons changer pour le troisième sprint de qualification quand ça arrive.”

