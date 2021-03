Michael Masi explique le penalty de Sebastian Vettel sur la grille de Bahreïn

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a insisté sur la pénalité de cinq places sur la grille infligée à Sebastian Vettel après les qualifications de Bahreïn.

Dans les dernières étapes de la Q1 lors de l’ouverture de la saison, Nikita Mazepin de Haas a tourné au virage 1, provoquant des jaunes à double ondulation.

Vettel a été éliminé en Q1 de son premier week-end de course avec Aston Martin, mais la situation s’est encore détériorée lorsqu’il s’est vu infliger une pénalité de cinq places sur la grille pour la course après avoir été jugé ne pas avoir reconnu les drapeaux jaunes signalant au pilote de ralentir.

L’ancien champion du monde à quatre reprises était en fait en avance sur le signal lorsqu’il a atteint la piste, mais Masi a déclaré que la pénalité suivait les règles dont les pilotes avaient été informées, et a donc défendu la pénalité qui a rétrogradé Vettel au fond de la grille.

Pour plus de précisions, il a souligné comment Valtteri Bottas de Mercedes a suivi la procédure correcte.

«Dans le cas de Sebastian, c’était un double drapeau jaune qui était affiché, pas un seul. Et c’est un point très important », a déclaré Masi, cité par ..net.

«Lorsqu’un double drapeau jaune est affiché, il y a effectivement deux tests, appelons-le, dans les notes du directeur de course. La première est que le pilote devra soit interrompre ce tour et [drive] dans la voie des stands ou n’a pas établi un temps au tour significatif.

«Valtteri était l’autre voiture dans ce voisinage, que les stewards ont également regardée, et Valtteri a interrompu son tour alors que Sebastian continuait sur le sien et je pense que de mémoire, il était environ un centième de seconde plus lent que son temps qu’il avait établi.

«Donc, de l’avis général, c’est un temps au tour significatif et donc la pénalité de grille a été imposée. Surtout pour un double drapeau jaune et c’est cohérent avec ce que les conducteurs ont appris l’année dernière et rappelé à nouveau lors de la réunion des pilotes de cette année – les drapeaux de sécurité seront, et en particulier les jaunes, quelque chose qui sera surveillé et contrôlé en conséquence.

Ce fut un début de vie difficile à Aston Martin pour Vettel, qui a également écopé d’une pénalité de 10 secondes lors de la course pour avoir heurté le dos d’Esteban Ocon.

Il a quitté Bahreïn avec cinq points ajoutés à sa super-licence.

