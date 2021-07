Michael Masi explique le processus de pénalité de qualification pour le sprint

Le directeur de course de F1, Michael Masi, a confirmé le processus d’application des pénalités qui découlent des qualifications de sprint, qui font ses débuts au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le nouveau format fait son entrée le samedi après-midi à Silverstone à titre d’essai, avec l’intention de pimenter le week-end de course et d’ajouter une dimension différente à l’action.

La séance qualificative habituelle d’une heure a été déplacée au vendredi soir. Cela définira la grille des qualifications pour le sprint, une « course » de 17 tours, dont le résultat détermine l’ordre de départ de l’épreuve principale de dimanche qui se déroule normalement.

Les pilotes poussant potentiellement fort pour essayer de se frayer un chemin dans l’ordre pour le début du grand prix, des incidents sont probables – et les commissaires sportifs pourraient bien être occupés, surtout si la dernière course en Autriche était quelque chose à faire.

Masi dit que si des pénalités doivent être appliquées à la suite des qualifications de sprint, elles le seront de la même manière que lors d’un grand prix normal.

“Si nous découvrons un incident dans lequel deux pilotes sont impliqués lors d’un Grand Prix, nous pouvons appliquer une pénalité de grille pour le prochain Grand Prix”, a déclaré Masi, cité par Motorsport.com.

« Donc, les pénalités de grille et les pénalités de temps, pour les infractions de conduite et ainsi de suite, ces pénalités seront appliquées [at a grand prix with sprint qualifying].

« Le reste de la réglementation concernant les groupes motopropulseurs et ainsi de suite sera appliqué de manière différente et axé sur la course. [rather than for sprint qualifying].

“Les choses qui affectent votre position de départ sur la grille seront, du point de vue d’une infraction de conduite ou quelque chose du genre, appliquées soit comme une grille soit comme une pénalité de temps à ce moment-là.”

Une révision du règlement sportif pour refléter les qualifications de sprint devrait être publiée avant le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne, les règles ayant été finalisées par le Conseil mondial du sport automobile.

Masi ne pouvait pas se souvenir exactement de ce qui avait été convenu concernant la fenêtre de temps maximale pour les qualifications de sprint s’il y avait un drapeau rouge, mais a confirmé qu’une limite avait été mise en place.

“Le sprint est d’une durée théorique de 30 minutes et le temps maximum est de 60 ou 90 minutes – je ne me souviens pas par cœur”, a déclaré l’Australien.

“Mais effectivement, il y a le tampon qui a été ajouté à celui-ci si nous avons une suspension jugée nécessaire.”

