Vers la fin d’une saison où la boîte de réception de Michael Masi est pleine, Christian Horner a finalement poussé trop loin le directeur de course de la FIA lors du Grand Prix du Qatar.

Horner a mis l’Australien en colère lorsqu’il a critiqué un marshal après que Max Verstappen a été frappé d’une pénalité de cinq places sur la grille pour avoir ignoré les doubles drapeaux jaunes agités lors de son dernier tour lancé en qualifications.

Verstappen est arrivé derrière l’AlphaTauri crevé de Pierre Gasly où un commissaire agitait des drapeaux jaunes car, alors que le Français était hors de la ligne de course, c’était une situation dangereuse.

Verstappen n’a pas ralenti et a été giflé dimanche avec la pénalité qui lui a permis d’aligner P7 sur la grille du GP du Qatar.

Horner a frappé le maréchal.

« Cela ressemble à un bouleversement complet », a déclaré le patron de l’équipe Red Bull à Sky F1.

« Je pense que c’est juste un marshal voyou qui a brandi un drapeau et il n’a pas été mandaté par la FIA. Ils doivent avoir le contrôle de leurs marshals. C’est aussi simple que ça. »

Et cela, à la fin d’une saison où Masi a dû jouer un peu trop souvent l’arbitre dans la guerre Red Bull contre Mercedes, a été la goutte d’eau pour le directeur de course.

Horner a été convoqué au siège des stewards et a reçu un avertissement officiel concernant son comportement.

Masi a l’impression que c’était complètement hors de propos.

« Je pense que vous ne devriez attaquer personne », a-t-il déclaré selon The Race.

« Surtout quand nous avons des milliers de commissaires bénévoles à travers le monde, qui consacrent énormément de temps à l’échelle mondiale, sans eux ce sport que tout le monde a à cœur. [couldn’t happen].

« Tous donnent énormément de temps. Sans eux, cela n’arrivera pas. C’est la partie qui manque à beaucoup de gens.

« Et je défendrai chaque officiel bénévole et chaque officiel sur chaque piste de course du monde, que [such criticism] n’est pas accepté.

Il a ajouté : « Ce que les habitants ont fait, ils ont réagi à la situation devant eux, et c’est clair et simple.

« Si vous regardez ce qui était là et ce qui se passait et avec tout avec la voiture de Pierre, ils ont agi à l’instinct pour ce qui était avant eux. »

«Ils ont agi dans le meilleur intérêt de garder tout le monde en sécurité sur la bonne voie. Et je pense que personne ne devrait être critiqué pour avoir agi selon son instinct. »