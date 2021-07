Michael Masi : Les conséquences ne sont pas un facteur dans les pénalités

Le directeur de course de F1, Michael Masi, a répondu aux critiques de la FIA pour avoir infligé à Lewis Hamilton une pénalité de 10 secondes après que lui et Max Verstappen soient entrés en collision à Silverstone.

Red Bull avait appelé à une punition beaucoup plus sévère pour Hamilton, Helmut Marko allant jusqu’à dire qu’il devrait être suspendu pour une course en raison de son rôle dans l’incident.

Le shunt à grande vitesse de Verstappen l’a obligé à subir des contrôles à l’hôpital après un énorme impact dans la barrière de pneus à Copse, tandis que le pilote Mercedes Hamilton a pu récupérer de sa pénalité pour remporter la victoire.

Bien que l’accident ait entraîné des conséquences importantes dans le contexte de la course et du Championnat du monde, Masi a insisté pour que la FIA évalue chaque problème selon son propre mérite plutôt que de prendre en compte les conséquences.

“Je pense qu’il s’agit de l’un des éléments les plus importants depuis de nombreuses années”, a-t-il déclaré, cité par Motorsport.com. “Et cela est venu à travers des discussions avant mon arrivée entre toutes les équipes, la FIA et la F1, et les chefs d’équipe étaient tous assez catégoriques, c’est qu’il ne faut pas considérer les conséquences d’un incident.

« Donc, lorsqu’ils jugent un incident, ils jugent l’incident lui-même et les mérites de l’incident, pas ce qui se passe ensuite en conséquence. Et c’est quelque chose que les stewards font depuis de nombreuses années.

« Et on leur a conseillé de le faire de haut en bas. Et je parle de l’implication de l’équipe et ainsi de suite. C’est donc ainsi que les commissaires jugent les choses parce que [if you] commencer à prendre en compte les conséquences, il y a tellement de variables plutôt que de juger l’incident lui-même sur ses mérites.

«Je pense que si vous le regardez sur cette base, vous ne trouverez jamais une pénalité qui corrigera un tel déséquilibre.

« Si vous le regardez dans cette circonstance particulière… c’est pourquoi il y a quelques années, les équipes, ou les chefs d’équipe, ont clairement fait la distinction qu’ils ne voulaient pas que les conséquences soient prises en compte, ils le voulaient en fonction de l’incident lui-même.

“Je comprends parfaitement ce point de vue et je pense que c’est un point de vue général sur tous les stewards, de ne pas examiner les conséquences à cette fin.”

Du point de vue des pilotes, la réserve Red Bull Alex Albon a fait écho à ce que Masi a dit sur les ramifications d’un incident de cette nature, affirmant que la grille elle-même avait demandé que ces moments soient jugés de cette manière.

“Le fait est que, pour moi, nous en avons parlé là où il y a une exigence de cohérence maintenant, où vous avez un accident et cela devrait être la même pénalité”, a-t-il déclaré à Formula1.com après la course.

« C’est arrivé à quelques reprises maintenant où ce sera toujours la pénalité de 10 secondes. En tant que chauffeurs, nous nous sommes mis d’accord sur [that] en fait avec Michael Masi. C’est ce que nous voulions.