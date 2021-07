Michael Masi : les équipes « réfléchissent à deux fois » avec la diffusion radio de la FIA

Tesco et Co Op renverront les employés chez eux plus tôt pour qu’ils puissent regarder le football (Photo: .) Deux grandes chaînes de supermarchés fermeront leurs magasins tôt dimanche afin que le personnel puisse regarder l’Angleterre en finale de l’Euro 2020. Co-op et Tesco ont toutes deux annoncé leur intention de fermer des magasins avant […] More