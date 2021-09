Michael Masi : les pénalités Lewis/Max ne sont pas comparables

Michael Masi dit que les incidents qui ont eu lieu à Silverstone et Monza, et les sanctions qui ont été infligées, ne peuvent être comparés.

Max Verstappen et Lewis Hamilton ont eu deux collisions majeures cette saison alors qu’ils se battent pour le titre 2021.

Le premier est survenu au Grand Prix de Grande-Bretagne, le Néerlandais s’effondrant lourdement après avoir pris contact avec le Britannique, qui a reçu une pénalité de 10 secondes mais a tout de même remporté la course.

Au Grand Prix d’Italie, pendant ce temps, les deux se sont à nouveau réunis avec les deux se retirant de la course. Verstappen a été déclaré coupable cette fois et s’est vu infliger une pénalité de trois places sur la grille pour la prochaine course en Russie.

Certains ont critiqué cette décision, estimant que le pilote Red Bull avait été injustement sanctionné plus sévèrement que son rival pour le titre. Mais comme les deux incidents ont eu des résultats différents – un départ à la retraite au lieu de deux – Masi estime qu’ils ne peuvent pas être comparés.

« Vous devez considérer cela sur la base du fait que s’ils avaient continué, cela aurait été la pénalité de temps dans la course. Cependant, ils ne l’ont pas fait », a déclaré le directeur de course de la FIA.

« Chez Silverstone, vous ne pouvez pas du tout les comparer. Vous avez deux voitures retirées lors d’un incident contre une voiture retirée lors d’un autre incident.

« Une pénalité de grille, comme nous l’avons vu, est ce qui est appliqué cette année. Comme nous en avons convenu avec toutes les équipes, il est demandé quand quelqu’un ne continue pas.

Les choses se sont à peine calmées entre les deux pilotes et leurs équipes après la course en Italie, Verstappen et Hamilton se blâmant l’un l’autre et Red Bull et Mercedes restant fidèles à leur coureur respectif.

Bien qu’il le reconnaisse, Masi ne craint pas que les choses ne deviennent incontrôlables et souhaite que le combat pour le championnat entre les deux soit au centre des préoccupations.

“Le modèle d’escalade est une perception pour certains, selon la personne que vous cherchez à soutenir”, a-t-il ajouté.

« Je pense que si vous demandez à Christian [Horner] vous auriez probablement une perspective complètement différente à ce sujet. Donc à partir de celui-là, je ne vais pas me lancer dans les jeux.

« Nous avons un championnat très serré et passionnant entre deux pilotes fantastiques. Et c’est la partie sur laquelle nous devrions tous nous concentrer.