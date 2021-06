Michael Masi n’est pas d’accord avec l’affirmation “effrayante” de Nico Rosberg à Bakou

Nico Rosberg a qualifié l’entrée aux stands de Bakou de “dangereuse” et “effrayante”, mais le directeur de course de la FIA, Michael Masi, n’est pas d’accord.

L’entrée aux stands du Baku City Circuit est certainement l’une des plus uniques du calendrier de Formule 1. Mais, est-ce un accident majeur qui attend de se produire ?

Les pilotes arrivent à plein régime alors qu’ils arrêtent la ligne droite de départ/d’arrivée monstre, restant à gauche pour passer le mur et rejoindre l’entrée des stands, à quel point ils doivent ensuite négocier un virage à droite alors qu’ils ralentissent pour entrer dans la voie des stands.

Des crevaisons de pneus pendant la course pour Lance Stroll et Max Verstappen les ont fait chuter dans la ligne droite, et le père de Max, Jos, a déjà clairement exprimé sa colère, déclarant que son fils n’était qu’à quelques mètres de heurter ce mur à l’entrée des stands à 300 km/h. .

Avant la course, Rosberg a effectué un tour virtuel du circuit de Bakou sur sa chaîne YouTube et a souligné les dangers de cette entrée aux stands.

“Je vais vous montrer l’un des endroits que j’ai toujours trouvé les plus dangereux de toute l’année”, a-t-il déclaré.

«C’était assez effrayant. Tu arrives ici maintenant à 350 km/h, regarde maintenant ce qu’il y a à gauche [referring to the pit entry].

« Imaginez que quelque chose se casse sur la voiture ici. Vous êtes à 350 km/h. Sur la gauche, il y a juste un mur, et il est face à vous. Si quelque chose se brise et que vous êtes dans ce mur, c’est la fin, il n’y a plus de vous.

« C’est l’un des endroits les plus effrayants où j’aie jamais conduit une F1. Passer par là me semble ridiculement mal. Mais vous devez essayer de le mélanger.

Masi n’en avait cependant rien, ce qui indique clairement que le circuit a satisfait aux exigences de la FIA de grade 1.

“Non, je ne suis pas d’accord avec ce commentaire”, a-t-il déclaré, cité par Motorsport.com.

« L’entrée des stands et l’ensemble du circuit ont été conçus et sont homologués par la FIA en tant que circuit de catégorie 1, et répondent à toutes les diverses exigences de sécurité de la FIA dans le cadre de ses exigences réglementaires. Donc non, je ne suis pas d’accord.”

