Michael Masi nie que le DRS ait conduit au crash de Russell / Bottas

Michael Masi a défendu la décision d’activer le DRS après que George Russell a déclaré qu’il avait joué un rôle dans son crash avec Valtteri Bottas.

Russell a été impliqué dans un accident à grande vitesse avec Bottas lorsqu’il a tenté de dépasser le pilote Mercedes dans la ligne droite principale au 31e tour du Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Le Britannique, qui courait dixième, a obtenu une meilleure sortie dans le dernier virage et, avec l’aide du DRS, s’est rapproché de Bottas et a tiré à ses côtés.

Cependant, touchant un endroit humide sur la piste, Russell a perdu le contrôle de sa Williams et a percuté Bottas à toute vitesse.

Les deux pilotes étaient hors du Grand Prix et le jeu des reproches a donc commencé.

Alors que Bottas a déclaré que Russell était clairement en faute, le pilote Williams a blâmé le Finlandais et même le DRS.

Race Control avait activé le système de réduction de la traînée après le départ humide du Grand Prix, décidant que la piste était suffisamment sèche.

Russell estime que s’il n’y avait pas eu de DRS, il aurait eu plus de contrôle sur sa Williams.

“Probablement avec le recul, étant donné les conditions, étant donné le circuit – que la ligne droite n’est pas droite – le DRS n’aurait probablement pas dû être activé”, a déclaré Russell.

«Je n’aurais pas [spun] si j’étais exactement dans la même position avec DRS fermé. J’ai donc souligné que cela pourrait en être une pour l’avenir. »

Le directeur de course Masi n’est pas d’accord.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

«Après l’avoir examiné à l’époque, c’est évidemment quelque chose que nous surveillions de près», a expliqué Masi via ESPN.

«Mais, pour être honnête, il y a eu un certain nombre de dépassements du DRS qui ont été réussis avant et après.

«Non, je ne pense pas que c’était [allowed to be used too early]. En regardant toutes les images, la piste était très bien de notre point de vue et aucun problème à cette fin. “

Russell, qui a affronté Bottas après l’accident, s’est depuis excusé auprès du Finlandais pour ses actions.

«Je m’excuse auprès de Valtteri, de mon équipe et de tous ceux qui se sont sentis déçus par mes actions. Ce n’est pas qui je suis et j’attends plus de moi-même, car je sais que les autres attendent plus de moi », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.