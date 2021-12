Michael Masi nie qu’un « accord » ait été négocié avec Red Bull pour le redémarrage du GP d’Arabie saoudite

Michael Masi a déclaré que la « pénalité » de grille de Max Verstappen pour le deuxième redémarrage du Grand Prix d’Arabie saoudite résultait d’une « offre » plutôt que d’un « accord ».

Une première course chaotique prévisible sur le circuit de la corniche de Jeddah a comporté trois départs arrêtés en raison de deux arrêts de drapeau rouge – l’un causé par un accident de Mick Schumacher et le second par une collision qui a mis fin aux courses de Nikita Mazepin, George Russell et Sergio Perez.

Pour la troisième et dernière occasion où les voitures se sont formées sur la grille, Verstappen aurait dû être en tête mais s’est plutôt aligné troisième à la suite d’un incident au cours duquel il s’était heurté à son rival du Championnat du monde Lewis Hamilton lors du redémarrage précédent.

Cette « chute de la grille » a eu lieu à la suite de conversations séparées entre Masi et les directeurs sportifs de Red Bull et Mercedes, Jonathan Wheatley et Ron Meadows respectivement, où ils ont accepté cette ligne de conduite plutôt que Verstappen se voir infliger une pénalité.

Il a été qualifié d’« accord » lors de la couverture télévisée, mais en parlant de l’épisode plus tard, le directeur de course de la FIA a préféré utiliser une terminologie différente – et a insisté sur le fait que la chaîne d’événements apparemment inhabituelle avait été tout sauf irrégulière.

« Je n’appellerais pas cela un accord », a déclaré Masi au site Web de la Formule 1. « Du point de vue d’un directeur de course, je n’ai aucune autorité pour ordonner aux équipes de faire quoi que ce soit.

« Dans cette situation, je peux leur faire une offre, la capacité de le faire, mais le choix leur appartient.

« Les commissaires sportifs sont évidemment habilités à imposer des pénalités, mais je peux leur donner mon point de vue. C’est pourquoi je leur ai offert (Red Bull) la possibilité d’abandonner ce poste.

«C’était à cause du drapeau rouge qui a suivi l’incident au virage trois. La priorité dans toute situation de drapeau rouge est de s’assurer que les pilotes sont en sécurité, puis d’activer la récupération et les commissaires peuvent nettoyer la piste et ainsi de suite, donc cela semblait probablement un peu allongé par rapport à la normale.

« Cependant, c’est une discussion tout à fait normale qui a lieu. »

L’Australien a insisté sur le fait qu’il y avait eu des précédents non seulement au cours de cette saison mais aussi lors des campagnes précédentes, et qu’il avait agi dès qu’il avait vu le premier des trois incidents pendant la course pour lesquels Verstappen a été pénalisé pour des escarmouches avec Hamilton.

« Immédiatement, quand j’ai vu cela se produire au deuxième virage, j’ai suggéré aux commissaires sportifs que je donnerais à l’équipe la possibilité de rendre cette place », a expliqué Masi.

« Le drapeau rouge s’est évidemment ensuivi très rapidement par la suite et c’était absolument la priorité avant de repartir. Étant sous suspension, c’était la capacité de corriger cela efficacement avant de reprendre la course.

« Une discussion tout à fait normale qui se produit à plusieurs reprises et qui a eu lieu toute l’année et auparavant. »

Verdict de la planète F1