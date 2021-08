Michael Masi prévoit des pourparlers sur les règles après le GP de Belgique grotesque

in

Critiqué par tous pour un Grand Prix de Belgique qui n’était pas une course, Michael Masi a déclaré que les patrons de la F1 s’asseyaient avec les équipes pour examiner les règles.

Le Grand Prix de Belgique de dimanche s’est déroulé sur un circuit de Spa-Francorchamps détrempé, si humide que la course était impossible.

Masi a fait de son mieux pour trouver une pause dans le temps, mais ce n’était pas le cas.

Retardant le tour de formation de 25 minutes, le directeur de course de F1 a ensuite suspendu le départ avant, environ deux heures plus tard, de faire partir les voitures derrière la voiture de sécurité pour une course de deux tours.

Mais, selon toutes les définitions, ce n’était pas une course car les pilotes n’étaient pas autorisés à dépasser. C’était une procession, celle qui a encore vu les dix premiers se voir attribuer des demi-points.

Sebastian Vettel a qualifié cela de “blague” tandis que Fernando Alonso a déclaré qu’il n’avait “jamais été autorisé à se battre pour ces points, mais ils donnent toujours les points”.

Le conseiller en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, a ajouté sa voix, affirmant que Red Bull n’était “pas fier” de la victoire de Max Verstappen et que la F1 devait “inventer quelque chose de mieux pour l’avenir”.

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a accepté car ce n’était pas une course.

« Le règlement précise [that] après avoir fait quelques tours, cela peut être appelé une course », a-t-il déclaré. « Je pense que cela doit être revu.

« Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui soutiendrait que la météo était sûre pour courir, mais nous avons besoin d’une meilleure solution en tant que sport.

« Lorsque ce type de situation se produit, le résultat ne devrait pas être une course après trois tours, derrière une voiture de sécurité. »

Course en cours à Spa… Via @F1tutkumuz #F1 pic.twitter.com/XEouXU0sm0 – PlanetF1 (@Planet_F1) 29 août 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Masi a pris note des plaintes et insiste pour qu’il s’assoie avec les équipes pour examiner le règlement.

Mais, ils ne seront pas changés cette année.

Il a déclaré à Autosport : « Je pense qu’après ce week-end, et lors de notre prochaine réunion l’année prochaine, nous examinerons beaucoup de choses que vous savez que nous pouvons tous examiner, pour voir ce que tout le monde veut.

“Comme vous le savez tous, nous sommes à l’un de ces points où la FIA travaille avec les 10 équipes et la F1 pour développer les règlements. Et donc nous allons passer en revue tous les différents scénarios et voir ce que tout le monde pense. »