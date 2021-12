Michael Masi tergiverser a créé une décision grotesque

L’ancien coureur de F1 Jolyon Palmer a déclaré que les « hésitations » du directeur de course Michael Masi avaient conduit à la controverse à Abu Dhabi.

Masi s’est retrouvé au centre de l’attention lorsqu’il a sorti les pilotes de derrière la voiture de sécurité avec un tour à faire, n’ayant ordonné qu’aux voitures séparant les prétendants au titre Max Verstappen et Lewis Hamilton, également la paire de tête, de se défaire.

Verstappen avait effectué une visite « gratuite » des stands sous le SC, et ses pneus tendres frais l’ont aidé à dépasser Hamilton dans ce dernier tour, remportant ainsi le titre Pilotes.

La FIA enquête actuellement sur les événements d’Abou Dhabi, où la confusion et une utilisation apparemment inexacte du règlement sportif ont terni le titre.

Et Palmer pense que les problèmes de Masi ont commencé à partir de son indécision, ayant initialement déclaré que les voitures doublées ne dépasseraient pas la voiture de sécurité, s’est adressé à Red Bull à la radio, puis a changé d’avis, bien que partiellement puisque toutes les voitures doublées n’ont pas été libérées.

« Là où je pense que cela a mal tourné pour Michael Masi, c’était le tramage », a déclaré Palmer sur le podcast Checkered Flag.

« Parce qu’en fait, les commissaires ont fait un très bon travail pour dégager [Nicholas] La voiture de Latifi assez rapidement, il est lourdement dans le mur, quand vous l’avez vue pour la première fois, il semblait qu’elle pourrait aller jusqu’au bout, et je pense que c’est pourquoi Mercedes n’a pas fait les stands.

« Mais ils l’ont dégagé très rapidement, et je pense qu’il y avait du temps, si Michael Masi n’avait pas dit que les anciennes » voitures doublées ne seront pas autorisées à dépasser la voiture de sécurité « , s’il avait simplement dit que les voitures doublées pourraient maintenant dépasser, je pense que nous aurions eu un redémarrage normal.

« Mais il ne l’a pas fait, puis il l’a fait sur un petit argument de Red Bull, et cela a tout retardé et rendu cette situation plus ridicule.

« Quand avez-vous vu pour la dernière fois un » les voitures en rodage ne dépasseront pas, oh non, accrochez-vous, elles dépasseront, avec un bon laps de temps, et seulement cinq d’entre elles, et en même temps que les voitures en rodage peuvent dépasser, oh alors la voiture de sécurité arrive maintenant ». C’est ridicule. »

Palmer pense toujours que, même si les voitures doublées restaient en place, Verstappen les aurait de toute façon dépassées et aurait de toute façon dépassé Hamilton, ce qui signifie le même résultat final.

Cependant, dans ce cas, il n’y aurait eu que le sentiment de tristesse d’une Mercedes malchanceuse, plutôt qu’un fort sentiment d’injustice.

« S’ils venaient de prendre la décision immédiatement, sans simplement penser à » quelles seront les ramifications de ceci, quelles seront les ramifications de cela « , s’ils l’avaient simplement fait, je pense que nous le ferions probablement J’ai fait un tour de course, et le résultat à l’avant aurait probablement été le même, d’une manière normale », a expliqué Palmer.

« Mais cela a juste été mal géré, et c’est le retard et l’indécision de la FIA et du directeur de course qui ont conduit à cette situation ridicule. »

Mercedes a depuis décidé de ne plus protester contre le résultat, après que deux appels après la course aient été annulés par les commissaires sportifs.