Michael Middleton a passé des après-midi dans un «état de désespoir» à cause de la passion qui a inspiré Kate | Royale | Nouvelles

Kate, 39 ans, devrait devenir la patronne de la Rugby Football Union (RFU) et de la Rugby Football League (RFL) – et une histoire a fait surface offrant un aperçu de la vie dans la maison de Middleton en grandissant. Kate et sa sœur Pippa, 37 ans, ont grandi à Bucklebury, Berkshire, où Michael, 72 ans, et sa mère Carole, 66 ans, vivent toujours.

Le Sunday Times suggère que, dans les mois à venir, Kate se verra attribuer les postes prestigieux de patronne RFL et RFU – des rôles auparavant occupés par le beau-frère, le prince Harry, qui s’est retiré de ses fonctions royales en février.

La reine a confirmé qu’en prenant du recul, il ne serait pas possible pour le duc de Sussex de poursuivre ses nominations militaires honorifiques et ses parrainages royaux.

Octobre et novembre sont considérés comme des mois probables pour que Kate soit dévoilée en tant que successeur de Harry.