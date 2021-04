Michael Monroe à propos de son prochain documentaire officiel: “ C’est une histoire fascinante, même si je le dis moi-même ”

Lors d’une apparition sur un podcast vidéo hébergé par Todd Kerns, le bassiste de SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS, ancien ROCHES HANOÏ chanteur Michael Monroe a offert une mise à jour sur le statut du documentaire de longue date sur sa vie. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ça va être fini avec un peu de chance d’ici 2022. [It’s gonna be] toute l’histoire de ma vie, à peu près, basée sur les 10 ans [I spent] à New York. Mais ça commence avec le début de HANOI, et [it’s] vraiment un documentaire sur ma vie et moi. C’est donc en cours. Mais c’est le genre de chose que tu ne fais qu’une fois dans ta vie, alors je veux m’assurer que c’est [done properly].

«Les gens disent toujours:« Et si on faisait un film avec des acteurs? C’est toujours un peu ringard quand les gens agissent comme quelqu’un », a-t-il poursuivi. “Mais après que le documentaire soit fait, alors je m’en fiche. Mais je veux le rendre aussi génial que possible. Parce que c’est une histoire fascinante, même si je le dis moi-même.

“Nous avons déjà interviewé Sabrer et Duff [McKagan from GUNS N’ ROSES] et Chris Shiflett [FOO FIGHTERS] pour la version originale, mais nous allons maintenant recommencer et en faire un film documentaire qui ne concerne pas seulement toutes mes réalisations. Bien sûr, c’est formidable que tous ces grands noms cool disent des choses sur moi qui décrivent mon personnage. Mais, vraiment, faites-en une histoire fascinante, donc les gens qui ne se soucient pas de moi ou même du rock and roll seront intéressés à regarder. “

Bien que ROCHES HANOÏ a été formé en Finlande, leur boogie hard rock / pop-metal trash, hédoniste et décadent a influencé de nombreux actes de Los Angeles, y compris GUNS N ‘ROSES et MOTLEY CRUE.

ROCHES HANOÏ à l’origine fait irruption sur la scène hard rock dans la première moitié des années 1980, devenant l’un des premiers groupes finlandais à avoir un impact international. ROCHES HANOÏLa carrière de a été déraillée par la suite après la mort du batteur en 1984 Nicholas «Razzle» Dingley, qui a été tué dans un accident de voiture causé par MOTLEY CRUEde Vince Neil. Tensions internes et déception commerciale des années 1985 “Divorce Rock & Roll” conduit à Monroe quittant le groupe cette année-là, mettant ainsi un terme ROCHES HANOÏ.

Monroele dernier album solo de “One Man Gang”, est sorti en octobre 2019 via Musique de Silver Lining. Enregistré et mixé par Petri Majuri à E-Studio à Sipoo, en Finlande pendant trois semaines en mars 2018, le disque de 12 chansons a été mixé à l’automne suivant avec Monroe et camarades de groupe Rich Jones et Steve Conte sur les droits de production.

le Monroe La liste des étoiles du groupe comprend d’anciens ROCHES HANOÏ et POUPÉES DE NEW YORK bassiste Sami Yaffa, qui a joué avec Michael depuis les années 80, et batteur Karl Rockfist (qui a joué avec des actes notables tels que DANZIG). À la guitare sont Rich Jones (anciennement du Gingembre Wildheart bande) et Steve Conte (mieux connu comme le guitariste qui a comblé le vide laissé par Johnny Thunders dans le POUPÉES DE NEW YORK, ainsi que de jouer de la guitare avec de nombreux autres noms tels que Suzi Quatro, Eric Burden et beaucoup plus).



