Michael Nesmith, auteur-compositeur-interprète des Monkees décédé à 78 ans

— L’ami et compagnon de groupe de Mike, Micky Dolenz, vient de poster un message touchant à propos de son ami, disant : » J’ai le cœur brisé. J’ai perdu un ami et partenaire cher. Je suis tellement reconnaissant que nous ayons pu passer les deux derniers mois ensemble à faire ce que nous aimions le plus – chanter , en riant et en faisant du shtick. Tout va tellement me manquer. Surtout le shtick. Repose en paix, Nez. Tout mon amour. «

Michael Nesmith, chanteur/guitariste du célèbre groupe des années 60 The Monkees, est décédé.

Sa famille a déclaré: « Avec un amour infini, nous annonçons que Michael Nesmith est décédé ce matin dans sa maison, entouré de sa famille, paisiblement de causes naturelles. »

Nesmith faisait partie du quatuor qui a été fabriqué pour une émission télévisée sur un groupe de rock ‘n roll … et le groupe a explosé coup après coup … à un moment donné rivalisant même avec les Beatles.

Parmi les tubes… « Last Train to Clarksville », « Daydream Believer », « I’m a Believer », « Valerie » et bien d’autres.

Mike s’est battu pour le contrôle artistique du groupe… il voulait qu’ils soient un vrai groupe, pas seulement un groupe fait pour la télévision. En fait… initialement dans la série, ils ne jouaient pas vraiment des instruments. Une fois, il est entré dans une discussion si animée à ce sujet qu’il a passé son poing à travers un mur.

Mike a dit un jour : « Nous étions des enfants avec nos propres goûts musicaux et nous étions plus heureux d’interpréter des chansons que nous aimions – et/ou écrivions – que des chansons qui nous étaient données. »

L’un de ses plus grands impacts après la dissolution du groupe … il a aidé à lancer MTV en lançant une émission intitulée « PopClips », qui est devenue la chaîne vidéo de 24 heures.

Sa mère a inventé le célèbre papier liquide – AKA white-out – qui est devenu une caisse enregistreuse pour la famille.

Maintenant, 3 des 4 Monkees sont morts. Mike et seul survivant Micky Dolenz ont présenté leur dernier spectacle ensemble le mois dernier au Théâtre grec.

Nesmith avait 78 ans.

DÉCHIRURE

Publié à l’origine – 9h40 PT