Michael Nesmith des Monkees et Solo Fame décède à 78 ans

L’auteur-compositeur-interprète et guitariste des Monkees Michael Nesmith, pionnier de la pop et pionnier du country-rock, est décédé vendredi 10 décembre, a confirmé sa famille. Il avait 78 ans.

« Avec Infinite Love, nous annonçons que Michael Nesmith est décédé ce matin dans sa maison, entouré de sa famille, paisiblement et de causes naturelles », a déclaré sa famille dans un communiqué. « Nous vous demandons de respecter notre vie privée en ce moment et nous vous remercions pour l’amour et la lumière que vous avez tous montrés à lui et à nous. »

Né à Houston, Nessmith a initialement auditionné pour The Monkees en 1965, lorsque les producteurs Bob Rafelson et Bert Schneider cherchaient à faire une émission sur un faux groupe pop. Le groupe était uniquement censé fournir des voix et jouer dans la série, mais Nesmith a partagé certaines chansons qu’il avait écrites avec les producteurs. Les Monkees ont ensuite été autorisés à interpréter des originaux de Nesmith et, en fin de compte, Nesmith a accumulé plus de crédits d’écriture de chansons que tous les autres membres réunis.

Dans une interview de 2012 avec Rolling Stone, Nesmith a expliqué pourquoi il était si catégorique que les Monkees écrivent et enregistrent leur propre matériel malgré l’énorme succès qu’ils connaissaient à l’époque.

« Nous étions des enfants avec nos propres goûts musicaux et étions plus heureux d’interpréter des chansons que nous aimions – et/ou écrivions – que des chansons qui nous étaient remises », a-t-il déclaré. « Cela a permis une meilleure performance. C’était plus amusant. Que cela devienne une pomme de discorde m’a semblé étrange, et je pense dans une certaine mesure à chacun d’entre nous – en quelque sorte « quel est le problème – pourquoi ne nous laissez-vous pas jouer les chansons que nous chantons ? »

Les Monkees ont été diffusés sur NBC en 1966 et, cette année-là, le groupe a obtenu le numéro 1 des tubes avec « I’m a Believer » (écrit par Neil Diamond) et « Last Train to Clarksville » (écrit par Boyce et Hart). Nesmith et les Monkees ont finalement exigé qu’ils jouent de leurs propres instruments et écrivent leurs propres chansons. Leur troisième album, 1967’s Headquarters, est le premier qu’ils ont co-écrit en tant que groupe.

« Les Monkees sont l’une des plus grandes énigmes de la pop », a écrit Bob Stanley dans le Daily Telegraph. « Ils sont considérés comme le premier boys band fabriqué, mais ils ont tous écrit des chansons. Ils étaient les Prefab Four, considérés comme une copie d’un groupe existant, mais ce n’était que dans leurs scripts télévisés. On leur a reproché d’avoir ruiné l’innocence de la pop, pourtant leurs meilleures chansons sont au cœur du canon des années 60. »

Alors que Nesmith était toujours mieux connu pour ses anciens jours de boys band, il a pu déployer ses ailes en tant qu’artiste solo, en sortant son premier album solo, Wichita Train Whistle Songs, en 1968, après le film Head et deux autres albums du groupe. , Nesmith quitte les Monkees en 1969. Il fonde son propre groupe, le First National Band, qui sort deux nouveaux albums sur RCA en 1970 : Magnetic South et Loose Salute.

En ce qui concerne ses influences, Nesmith a expliqué un jour : «Hank Williams, Jerry Lee Lewis et Jimmie Rodgers sont pour moi une sorte de triumvirat musical. D’une certaine manière, je reviens toujours vers eux. Eux, comme Dylan, Presley, Cash et les Beatles, avaient et ont une position musicale clairement définie – une approche pure de ce qu’ils ont chanté et écrit – sans euphémismes et vivant avec leurs propres émotions.

Après la dissolution de son groupe, The Eagles a frappé la saleté avec « Take It Easy », et Nesmith a réalisé que ses ambitions country-rock étaient venues trop tôt.

Nesmith a ensuite passé la majorité des années 70 à sortir des albums solo sous le radar, mais était de retour dans les charts en 1977 grâce à une vidéo promotionnelle intelligente pour son single « Rio », qui était un des 30 meilleurs au Royaume-Uni et un mineur frappé en Europe et en Australie. Le succès de « Rio » a conduit à la création par Nesmith d’un programme télévisé appelé PopClips pour Nickelodeon. Puis en 1980, PopClips a été vendu à Time Warner/Amex qui a développé l’émission dans le réseau MTV.

« [I realized that] la radio est aux enregistrements ce que la télévision est à la vidéo », a-t-il déclaré à Rolling Stone en 2013. « Ensuite, c’était comme, ‘Bien sûr !’ et ainsi MTV est né. J’ai juste pris cette idée et mis en place quelques programmes et l’ai envoyée à Warner Bros. et ainsi de suite. La prochaine chose que vous savez, c’était là.

Avec Pop Clips, il a également produit l’émission spéciale télévisée Elephant Parts, qui lui a valu le premier Grammy Award décerné pour un clip vidéo (de longue durée) en 1982.

Nesmith continuerait à faire plus de travail de production et a participé à diverses tournées et réunions de Monkees au cours des années suivantes.