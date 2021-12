Michael Nesmith, membre des Monkees, décédé à 78 ans

Michael Nesmith, un musicien qui a acquis une renommée internationale en tant que membre des Monkees, est décédé vendredi, selon Variety. Il avait 78 ans. Nesmith, décédé de causes naturelles, est également apparu dans la série télévisée intitulée The Monkees, diffusée de 1966 à 1968.

« Avec Infinite Love, nous annonçons que Michael Nesmith est décédé ce matin dans sa maison, entouré de sa famille, paisiblement et de causes naturelles », a déclaré sa famille dans un communiqué, selon Rolling Stone. « Nous vous demandons de respecter notre vie privée en ce moment et nous vous remercions pour l’amour et la lumière que vous avez tous montrés à lui et à nous. » Cette histoire se développe.