Michael Olise œufs sur les fans de Millwall alors que la masterclass inspire la victoire de retour de Crystal Palace dans un match de rancune hostile de la FA Cup

Michael Olise a donné une masterclass pour inspirer une victoire de retour 2-1 pour Crystal Palace lors d’un affrontement hostile de la FA Cup contre Millwall.

L’ailier de 20 ans a marqué une belle égalisation et a brillamment créé le vainqueur pour Jean-Philippe Mateta après que Benik Afobe ait mis l’équipe du championnat en tête.

.

Olise a livré un moment de magie

Une rencontre agressive entre les deux rivaux du sud de Londres a eu lieu dans les tribunes – et de nombreux objets ont plu sur le terrain tout au long.

Une atmosphère bruyante à The Den a menacé de déborder lorsque Olise a été frappé avec une bouteille en seconde période, bien que le Français ait poussé les fans à domicile à réclamer le dernier rire.

Plus tôt, le gardien de but du Palace, Jack Butland, a donné aux fidèles de Millwall de quoi se réjouir lorsqu’il a offert le premier match à Afobe.

Butland a été pris en possession de sa ligne de but et le commentateur de talkSPORT Matt Holland a admis qu’il n’y avait nulle part où se cacher. Holland a déclaré : « Il essaie de dribbler et il ne peut pas le faire.

.

Olise a été malmenée par les supporters locaux

Coupe d’Angleterre

Mais il était imperturbable dans une atmosphère hostile

«C’est un gâchis absolu de la part de Jack Butland. Un vrai bordel. Il n’arrive toujours pas à y croire, il secoue la tête. C’est un gardien de but horrible.

Un Patrick Vieira animé a obtenu la réponse qu’il voulait de Palace, en particulier Olise, qui a nivelé les choses immédiatement après la mi-temps avec un superbe curleur du pied gauche.

Holland a ajouté : « C’est un moment de vraie qualité. Ils avaient besoin d’un départ rapide et ils en ont obtenu un.

« Absolument brillant. Il était leur meilleur joueur en première mi-temps et le plus susceptible de faire des dégâts. C’est absolument le meilleur tirage.

.

Afobe a donné une avance surprise à Millwall

.

Mais Palace passerait au quatrième tour

Ensuite, c’est le centre d’Olise qui a donné à Mateta la tâche la plus simple de donner aux Eagles le droit de se vanter.

Holland a poursuivi: «Olise a été la joueuse exceptionnelle du match. Gallagher, tout de suite, avec qui a-t-il célébré ? Olise.

« C’était dans une assiette pour Mateta. Tout le travail était Olise.

Le Français fera la une des journaux, mais les supporters des Lions seront sans doute à nouveau scrutés, notamment pour les événements qui ont suivi le vainqueur du Palace.

.

Millwall a failli égaliser à la mort

S’exprimant sur les commentaires, Sam Matterface a déclaré: « Ce que nous n’avons pas besoin de voir, ce sont des choses qui sont jetées sur le terrain.

«Il y a eu plusieurs objets lancés par les supporters de Millwall, des dizaines d’objets, sur les joueurs du Palace alors qu’ils célébraient le but.

« C’est une excellente égalité de Coupe, c’est une grande occasion. Ce genre de choses n’aide pas.

« Cela n’aide pas la réputation des deux supporters. »

Offre de pari du jour

BETFAIR offre aux nouveaux clients 60 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de football de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Placez un pari de 10 £ sur le football (du 7 au 15 janvier), au min. cotes 1/5 (1,2) – obtenez 60 £ de paris gratuits. Les paris gratuits de 40 £ seront attribués après le règlement du pari qualificatif et le pari gratuit de 20 £ le jour suivant. Seuls les dépôts par carte seront éligibles, Apple Pay n’est pas valable sur cette promotion. Les CGU s’appliquent. 18+ begambleaware.org