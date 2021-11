Michael Owen commence à douter de la signature astronomique de Jack Grealish par Manchester City

11/04/2021

Le à 22:06 CET

Artur López

Jack Grealish commence à sentir le poids de l’étiquette de 117 millions d’euros sur son dos. Comme on pouvait s’y attendre, l’attaquant anglais ne s’est pas démarqué à Manchester City de la même manière qu’il s’est démarqué à Aston Villa. Dans l’équipe de Guardiola, Grealish est un autre bon joueur qui a signé avec les « citoyens ». Et qu’il bénéficie de la confiance totale de l’entraîneur de Santpedor avec son neuf départs en dix matchs de Premier League, arrachant la propriété à un Sterling mécontent à Manchester.

Cependant, cette participation abondante ne s’est pas traduite par un domaine écrasant sur le terrain. En réalité, Les exhibitions de Phil Foden, dont la progression fulgurante promet beaucoup de joie à l’Etihad Stadium, ont fait encore plus fureur. En chiffres, Grealish est encore loin de ses records de la saison dernière, six buts et dix passes décisives en 26 matchs avec le maillot des « méchants ». En quinze matchs avec City, l’attaquant recherché a inscrit deux buts et trois passes décisives. Un but en Premier ministre et deux passes de but constituent un bagage trop pauvre pour un footballeur pour lequel ils ont dépassé la barre des cent millions.

« Est-ce que ce sera aussi bon qu’il pourrait l’être dans une autre équipe? Peut-être pas. »

Au-delà des chiffres, Michael Owen, l’ancien attaquant de Liverpool, s’est demandé sur Sky Sports si les vertus de l’international anglais correspondent vraiment au jeu skyblue : « C’est un très bon joueur dans une très bonne équipe. Mais sera-t-il aussi bon qu’il pourrait l’être dans une autre équipe ? Peut-être pas. Je ne pense pas qu’il s’intègre nécessairement à City.

Le commentateur n’a pas remis en question les capacités de Grealish : « Je suis un grand fan de Jack Grealish. Il est courageux et appelle le ballon sous pression.. Il est exceptionnel. » L’impudence et le débordement de l’ailier de 26 ans font de lui l’un des footballeurs les plus abattus de la Premier ministre, un aimant à fautes des rivaux. Mais Owen ne pense pas que ce facteur profite non plus à son équipe : « City ne veut pas de fautes. Quand City commet une faute dans le dernier tiers du terrain, ils mettent le ballon en jeu et ils recommencent. Grealish marquera des buts, mais il ne lui va pas comme un gant. »

L’ancien joueur du Real Madrid et d’autres grandes équipes a également laissé entendre que Grealish joue désormais avec des coéquipiers de sa stature, et qu’il devrait leur faire davantage confiance : « Auparavant, il était le meilleur de son équipe. Maintenant, il joue avec d’autres grands joueurs. Il doit apprendre à leur faire davantage confiance et à faire les choses plus rapidement. ». Il est encore tôt et il est possible de laisser une marge à l’adaptation de l’extrême anglais. Pour le moment, il a toute la confiance de Pep Guardiola et a été titulaire à la fois lors du match de Ligue anglaise contre Crystal Palace et lors de la victoire en Ligue des champions contre Bruges.