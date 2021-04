Michael Owen dit qu’Arsenal n’est qu’une «  équipe moyenne de Premier League  » ⋆ .

Arsenal est-il juste une « équipe moyenne de Premier League »? (Photo: AMA / .)

Michael Owen pense qu’Arsenal a été « porté » par son badge et les légendes du club ces dernières années alors qu’en réalité il ne s’agit que d’une « équipe moyenne de Premier League ».

Owen, l’ancien attaquant de Liverpool et de Manchester United, associe le club aux équipes d’Arsene Wenger qui défient le titre, mais a admis qu’ils étaient loin de ce niveau pour le moment.

Ses commentaires font suite à une autre défaite humiliante à domicile dans ce qui a été une saison misérable pour l’équipe de Mikel Arteta.

Liverpool les a mis à l’épée samedi soir, avec Diogo Jota et Mohamed Salah marquant les buts lors d’une défaite 3-0.

Arteta a qualifié la performance de « inacceptable », mais comme l’a souligné Owen, le fait qu’ils soient neuvièmes du classement après avoir joué 30 matchs en dit long sur le niveau auquel ils évoluent à cette époque.

« Je pense qu’Arsenal est probablement 10 ou 20% pire que ce que nous pensons collectivement », a déclaré Owen à Premier League Productions.

Owen n’a pas été impressionné par Arsenal (Photo: Premier League Productions)

«Leur badge les porte. Leur stade et leur soutien et les légendes qui ont joué pour eux les portent.

« Donc, nous pensons tous – quand je pense à Arsenal, je pense aux challengers du titre. C’est juste ce avec quoi j’ai grandi, c’est ce que je pense naturellement.

«Arsenal est un club énorme, donc j’ai naturellement une opinion et notre génération a une opinion bien au-dessus de ce qu’elle est réellement.

«Ils sont moyens. Ils sont neuvièmes de la ligue, n’est-ce pas? Donc une équipe moyenne de Premier League.

«Nous n’avons pas disputé cinq matchs cette saison… 15 ans, ils ont été une bonne équipe, mais d’accord, ce n’est tout simplement pas suffisant, certainement pas assez de la part des équipes avec lesquelles j’ai grandi.

« Ils ont eu des années de surabondance où ils étaient des équipes incroyables qui ont remporté le titre. Chaque année, ils seraient là-haut et vous penseriez, wow, nous devons battre Arsenal.

« Maintenant, vous regardez les matchs et regardez les 10 derniers matchs de quelqu’un, si vous voyez Arsenal, secrètement, vous pensez simplement que ce n’est plus un match si difficile.

« Ce n’est qu’une équipe moyenne de Premier League pour le moment. C’est ce que dit la ligue, difficile pour les fans d’Arsenal de supporter cela, mais c’est ce qu’ils sont et Arteta a un travail énorme. »

