Michael Owen dit que Mané et Salah ont une rivalité insensée

09/03/2021 à 20:50 CET

Alberto Teruel

Méfiance absolue à Anfield. Les mauvais résultats obtenus par Liverpool tout au long de cette saison commencent à créer une atmosphère de tension générale. Dans le Merseyside, tout le monde et tout sont mis en doute, et cette méfiance commence à affecter les joueurs.

Michael Owen, Ballon d’Or et légende du filet, a montré des signes de cette méfiance après la défaite de Liverpool face à Chelsea par Thomas Tuchel sur un résultat de 0-1. Selon l’Anglais, Sadio Mané les empêcherait de prendre des pénalités pour qu’ils ne soient pas marqués par Mohamed Salah, le lanceur officiel des rouges.. Selon les mots d’Owen, l’intention de Mané est de surpasser les records de pointage de l’Égyptien à la fin de la saison.

L’action qui soulève les soupçons d’Owen est une entrée dans la zone de Christensen sur l’ailier sénégalais. «Je ne peux pas croire qu’il n’est pas descendu, et je ne dis pas qu’il doit le faire.. Peut-être qu’il pensait qu’il pourrait faire quelque chose de plus après ce premier contact, cela lui est arrivé la semaine dernière contre Sheffield. Je me demande et peut-être que ce sont des pensées sournoises qui me traversent la tête, ouais étant Salah le tireur de pénalité, Mané n’a pas pensé qu’il pouvait peut-être marquer au lieu de laisser son partenaire marquer à nouveau« , théorisa l’Anglais.

L’histoire de Mané et Salah à Liverpool a toujours été marquée par la rivalité. Avec le départ de Coutinho vers le Barça, tous deux ont voulu garder le numéro 10. Enfin, le numéro a été pris par les Sénégalais et le différend, apparemment, a été réglé à l’amiable.. Sur le plan purement sportif, les deux ailiers se battent pour le Premier Golden Boot depuis plusieurs saisons.

Cette course de points, selon Owen, aurait pu conduire à une rivalité insensée entre les deux. « C’est peut-être une théorie un peu folle, mais étant donné la nature compétitive des deux … On a déjà vu à d’autres occasions qu’ils ne passent pas le ballon. Ce que nous avons devant nous, c’est une démonstration d’égoïsme et de mauvais comportement. À d’autres occasions, nous avons vu Mané se mettre au sol dans des situations comme celle d’aujourd’hui, mais que ne fait-il pas pendant deux matchs consécutifs? C’est bizarre », dit-il.

Malgré la mauvaise saison de Liverpool en général, Salah est le meilleur buteur de la Premier League avec 17 buts. Sadio Mané, quant à lui, a vu la porte 7 fois.