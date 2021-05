Michael Owen dit que Solskjaer “ ne fait pas confiance ” à la star de Man Utd, Paul Pogba ⋆ .

Solskjaer a déployé Pogba sur le côté gauche de l’attaque (Photo: .)

Michael Owen pense qu’Ole Gunnar Solskjaer “ ne fait pas totalement confiance ” à Paul Pogba pour jouer comme l’un des deux milieux de terrain centraux, en particulier contre l’opposition la plus forte de Manchester United.

Solskjaer a commencé Fred et Scott McTominay à la base du milieu de terrain dans une victoire 3-1 sur Aston Villa, avec Paul Pogba déployé sur le côté gauche d’un quatuor offensif contenant Bruno Fernandes, Marcus Rashford et Mason Greenwood.

Cela signifiait qu’Edinson Cavani, qui était sorti du banc pour rejoindre Fernandes et Greenwood sur la feuille de match, devait se contenter d’une place parmi les remplaçants.

Owen, l’ancien attaquant de Manchester United, préférerait voir Pogba prendre l’une des places du milieu de terrain central, permettant à Cavani de jouer au milieu.

Mais il estime que Solskjaer “ ne fait pas totalement confiance ” à Pogba pour jouer ce rôle, préférant plutôt les “ deux milieux de terrain protecteurs ”.

“ Je sais que tous les fans de Manchester United dans le monde seraient d’accord: associer Paul Pogba aux côtés d’un milieu de terrain assis ”, a déclaré Owen à Premier League Productions.

Owen veut voir Pogba au milieu de terrain central (Photo: DeFodi Images via .)

“ Ensuite, vous pouvez obtenir un corps supplémentaire, comme Cavani, et vous pouvez mettre Fernandes derrière avec les deux joueurs larges normaux.

“ Cependant, dans l’état actuel des choses, vous devez mettre Cavani sur le banc parce que vous ne faites pas confiance à Pogba au milieu en tant que milieu de terrain assis, vous devez donc le dépasser. C’est une énigme.

«Chaque fois qu’ils jouent contre une très bonne équipe, il revient à l’essentiel. Il se remet à penser: «J’ai besoin de ces deux milieux de terrain protecteurs».

Plus: Royaume-Uni



«Quand il joue une équipe moyenne à domicile, il ira jouer toutes ses stars. Il lâche les chaînes.

“ Mais je ne pense pas qu’il fasse totalement confiance à Pogba dans ce rôle de milieu de terrain central aux côtés de l’un d’eux. ”

