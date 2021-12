Michael Owen explique pourquoi le héros de Liverpool Divock Origi le « déçoit »

Michael Owen n’est toujours pas entièrement convaincu par le héros culte de Liverpool Divock Origi (Photo: PLP / .)

Michael Owen insiste sur le fait qu’il reste à être pleinement convaincu par le vainqueur du match de Liverpool contre les Wolves, Divock Origi.

L’attaquant belge a de nouveau été contraint de se contenter d’un rôle partiel cette saison, mais a renforcé son statut de héros culte avec le but à la 94e minute qui a envoyé les Reds, temporairement, en tête du classement.

L’équipe de Jurgen Klopp semblait susceptible de manquer de profiter pleinement de la défaite surprise de Chelsea à West Ham plus tôt samedi, mais Origi a de nouveau dominé avec une intervention tardive décisive lors de sa 100e apparition de remplaçant pour le club du Merseyside.

Divock Origi a marqué le but décisif à la 94e minute contre les Wolves (Photo: .)

Le joueur de 26 ans sera probablement appelé plus régulièrement en janvier tandis que Mohamed Salah et Sadio Mane seront en sélection internationale à la Coupe d’Afrique des Nations, mais Owen affirme qu’il est souvent déçu lorsque l’attaquant est inclus dans La formation de départ de Klopp.

Il a déclaré: « Chaque fois qu’il commence, je dois admettre qu’il me déçoit. Vous allez dire qu’en est-il de Barcelone en Ligue des champions et des choses comme ça.

« Bien sûr, il a vécu les moments les plus incroyables avec un maillot rouge, mais dans l’ensemble, quand il commence, il me déçoit. Dans l’ensemble, je pense qu’il est un joueur d’impact, mais il pourrait obtenir quelques départs supplémentaires maintenant, surtout en janvier.’

Klopp, quant à lui, était ravi de la contribution d’Origi et a salué un joueur, qui a failli quitter Liverpool à plusieurs reprises, comme une « légende ».

Il a dit: ‘C’est super, [Divock Origi’s] une légende. Il est une légende. Les gens écriront des livres sur lui, espérons-le. Sinon, je le ferai.

« C’est un si grand joueur, un grand gars. C’est un bon moment, d’entrer et de contribuer comme il l’a fait aujourd’hui, marquant ce but – exceptionnel. Je suis vraiment très content pour lui.

» Si vous ne tentez pas votre chance, cela arrive assez souvent si vous rentrez chez vous avec un point, ou s’ils utilisent l’une de leurs rares contre-attaques, vous rentrez chez vous sans rien, ce qui aurait été incroyablement injuste de notre point de vue vue, évidemment.

« C’est maintenant le bon résultat, je pense. Nous avions la majorité du ballon, nous étions très dominants, nous ne les laissions pas jouer comme ils jouent habituellement. C’était une équipe de football que l’on ne voyait pas vraiment aujourd’hui parce que nous étions vraiment contre eux.



