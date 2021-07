Michael Owen fait un pronostic pour l’Angleterre contre l’Italie en finale de l’Euro 2020

Owen a jeté un œil sur la finale de dimanche (Photo: .)

Michael Owen pense que l’Angleterre aura besoin de plus de temps pour battre l’Italie et remporter l’Euro 2020 à Wembley dimanche.

Les Three Lions ont réservé leur place dans une première grande finale internationale depuis 1966 – l’année où ils ont tristement remporté la Coupe du monde.

Le vainqueur de Harry Kane en prolongation contre le Danemark a scellé la victoire de l’équipe de Gareth Southgate en demi-finale, après des victoires à élimination directe contre l’Ukraine et l’Allemagne.



Mancini et Southgate s’affrontent à Wembley (Photo: .)

L’Angleterre affronte désormais une équipe italienne qui est sur une série de 33 matches sans défaite, après avoir dépassé la Belgique et l’Espagne en route pour la finale de l’Euro 2020.

Mais l’ancien attaquant anglais Owen soutient les Three Lions pour faire le travail, avec une victoire 2-1 après prolongation.

“La finale de l’Euro 2020 a lieu dimanche soir et cela promet d’être une occasion vraiment importante”, a déclaré Owen à BetVictor.

« Les joueurs anglais se sont magnifiquement comportés tout au long de ce tournoi et il n’y a rien de tel qu’un tournoi majeur à domicile pour galvaniser la nation.

“Cependant, de même que l’Angleterre a joué jusqu’à présent, ils auront vraiment besoin de trouver un autre équipement s’ils veulent vaincre cette formidable équipe italienne qui est désormais invaincue en 33 matchs.

« Maintenant, du point de vue des équipes, je pense que l’Angleterre va opter pour une formation normale de quatre arrières. Le seul gros point d’interrogation que j’ai pour Gareth Southgate est de savoir qui joue ce rôle d’attaquant ?

«Est-ce que ce sera Sancho ou est-ce que ce sera Saka, vers qui Gareth Southgate s’est tourné la plupart du temps. Je pense qu’il ira probablement avec le même alignement que celui qu’il a joué en demi-finale contre le Danemark.

« Du point de vue de l’Italie, je dois l’admettre, je ne m’attendais pas à ce qu’ils atteignent ce stade du tournoi. Cependant, ils ont été l’équipe la plus remarquable avec des performances d’équipe incroyables et ils sont un vrai match pour cette équipe d’Angleterre.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



“L’Angleterre avait besoin de prolongations pour faire le travail contre le Danemark en demi-finale, tandis que l’Italie a été poussée en prolongation par l’Autriche et l’Espagne. Je peux voir que c’est une affaire tendue et nerveuse avec des buts à prime et je vais pour celui-ci terminer 1-1 après 90 minutes.

“Cependant, avec un autre groupe incroyable de fans qui les encouragent, j’ai envie que l’Angleterre remporte enfin son premier trophée majeur en 55 ans avec un vainqueur dans ce qui sera sûrement une prolongation éprouvante pour les nerfs.

“Comme avec les Danois en demi-finale, je pars avec 1-1 après 90 minutes et 2-1 contre les Three Lions après prolongation.”

