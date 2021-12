Photo de Ryan Pierse/.

Arsenal a enregistré sa plus grande victoire de la saison de Premier League aujourd’hui.

L’équipe de Mikel Arteta a démantelé sans pitié Norwich City et est retourné dans le nord de Londres avec une victoire catégorique 5-0.

Au cours des cinq derniers matchs depuis sa défaite à Everton, Arsenal a désormais marqué 19 buts toutes compétitions confondues.

Cette défaite à Goodison Park s’est avérée être un simple incident dans une forme autrement scintillante pour le club de l’Emirates Stadium.

Pierre-Emerick Aubameyang reste exilé par le patron d’Arsenal Arteta.

St. Johnstone 1-3 Celtique | Réaction en direct

BridTV

7494

St. Johnstone 1-3 Celtique | Réaction en direct

930867

930867

centre

UCqUPn73T2WxGyzCdtLe8m7g

67 Salut, Salut (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwng3RIc-bAXurA5yt1Vj63uuVOBD1RQ9n6j_XKhD=s800-ck-c0x00ffffff-no-rj

13872

Mais l’Espagnol peut continuer à s’appuyer sur Bukayo Saka, Emile Smith Rowe, Martin Odegaard et Gabriel Martinelli qui, avec une moyenne d’âge de 21 ans, s’avèrent les fers de lance d’Arsenal en attaque cette saison.

Et Michael Owen a affirmé que les temps « excitants » revenaient aux Gunners, mais a averti qu’il restait encore du chemin à parcourir avant qu’ils ne soient vraiment de retour et en compétition pour les titres de Premier League et al.

Il a déclaré à Optus Sport: « Il y a en ce moment [reasons for Arsenal fans to be optimistic]. Cela a été long à venir. Il y a quelques petits signes de reprise, quelques jeunes joueurs. C’est une période passionnante, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de reproduire les grandes équipes d’il y a 10, 15 ou 20 ans.

Passionnant

C’est un mot aussi bon que n’importe quel autre pour décrire la récolte actuelle de jeunes artilleurs.

Et ce qui est inquiétant pour la Premier League, ces joueurs ne vont que s’améliorer.

Il est également rafraîchissant pour les fans d’Arsenal de savoir qu’aucune de leurs starlettes n’a gonflé d’ego ou de notions grandioses sur elles-mêmes.

Ils semblent être un groupe honnête d’enfants qui travaillent dur et qui aiment le football et c’est fascinant de voir à quel point ils peuvent devenir meilleurs.

Photo de Harriet Lander/.

Dans d’autres nouvelles, le jeune de 21 ans pourrait réaliser quelque chose de la dernière fois réalisé par Lewis Cook à Leeds