Michael Owen n’est pas d’accord avec Gary Neville sur l’Angleterre XI face à l’Allemagne

Owen n’est pas d’accord avec la sélection de l’équipe de Neville pour l’Allemagne (Photo : ./Metro)

Michael Owen a révélé le onze de départ qu’il choisirait s’il était en charge de l’Angleterre et il y avait quelques différences clés entre son équipe et celle choisie par Gary Neville plus tôt jeudi.

Owen, l’ancien attaquant de Liverpool, du Real Madrid et de Manchester United, a opté pour une formation différente – un 4-2-3-1 – que le 5-2-3 choisi par Neville, avec deux changements de personnel.

En se préparant à annoncer l’équipe qu’il choisirait pour le match, Owen a demandé s’il allait changer de système.

“Je suis un cauchemar pour avoir pris de l’avance sur moi-même, mais je ne peux pas croire à quel point le tirage au sort a été gentil pour nous”, a-t-il posté sur Twitter.

« Si nous battions l’Allemagne, ce que nous devions faire en fonction de la qualité et de l’avantage à domicile, nous n’aurions pas pu rêver meilleur passage en finale.

Je suis un cauchemar pour avoir pris de l’avance sur moi-même mais je ne peux pas croire à quel point le tirage au sort a été gentil avec nousð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ??® ó ??§ó ??¿. Si nous battions l’Allemagne, ce que nous devions faire sur la base de la qualité et de l’avantage à domicile, nous n’aurions pas pu souhaiter un meilleur passage en finale. to??¤??ð?????????? ? – Michael Owen (@themichaelowen) 24 juin 2021

« Gareth Southgate a de sérieuses réflexions à faire. Restez avec le système que nous avons joué tout au long du tournoi jusqu’à présent ou revenez à un back 3 qui, selon de nombreux juges avisés, sera mieux adapté à la façon dont l’Allemagne joue.

C’est une décision que son ancien coéquipier anglais Neville a choisi lors de l’annonce de son onze, mais Owen a finalement décidé de ne pas le faire.

“J’irais en 4-2-3-1”, a-t-il écrit avant de sélectionner un arrière cinq de Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire et Luke Shaw.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



La seule position sur laquelle il reste indécis est de savoir qui devrait s’associer à Declan Rice au milieu de terrain, Jordan Henderson de Liverpool pouvant entrer en lice à la place de Kalvin Phillips.

Jack Grealish, selon Owen, a gagné sa chance dès le début et devrait être déployé au centre d’un trio offensif de soutien composé de Raheem Sterling et Phil Foden pour subvenir aux besoins de Harry Kane.



L’équipe de Michael Owen affrontera l’Allemagne (Photo: Metro)

Neville avait précédemment opté pour une approche différente, plaçant l’Angleterre avec un dos trois.

Il utiliserait Stones, Maguire et Walker à l’arrière central, avec Reece James et Shaw dans les rôles d’aile arrière.

Rice et Phillips conservent leur place au milieu de terrain central dans le onze de Neville, tandis que Bukayo Saka obtient une autre opportunité dès le début après son match d’homme du match contre la République tchèque.

Saka rejoindrait Sterling et Kane dans une attaque à trois dans le système de Neville.



L’équipe de Gary Neville affrontera l’Allemagne (Photo: Metro)

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();