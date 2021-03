Toutes ces années, les fans anglais se demandent toujours pourquoi la soi-disant Golden Generation n’a jamais réussi à gagner un tournoi majeur.

Sur le papier, c’était une équipe aussi bonne qu’une autre avec David Beckham, Paul Scholes, Steven Gerrard, Frank Lampard, John Terry, Wayne Rooney et Ashley Cole pour n’en nommer que quelques-uns jouant côte à côte.

. Comment cette équipe n’a-t-elle jamais remporté un tournoi majeur?

Mais sur le terrain, c’était une histoire différente car le sentiment de ce qui aurait pu être devenu trop familier, l’Angleterre ne se rendant que jusqu’aux quarts de finale des Coupes du monde 2002 et 2006 et à l’Euro 2004.

De nombreuses théories sur l’incapacité de réaliser leur plein potentiel ont été lancées, telles que le manager Sven Goran Eriksson, le calendrier des rencontres de la Premier League conduisant à la fatigue des joueurs ou les rivalités entre clubs et clubs qui ont empêché les joueurs de se concentrer correctement sur le devoir national.

Mais Michael Owen, qui était également un élément central de cette équipe d’Angleterre pleine d’excellents individus, pense que c’était quelque chose de différent – le système auquel ils ont joué.

L’ancien attaquant de Liverpool, du Real Madrid, de Newcastle et de Manchester United a ajouté que le système 4-4-2 d’Eriksson avait « tué » l’Angleterre et pense qu’ils auraient dû essayer une formation 3-5-2 pour éviter d’être en infériorité numérique au milieu de terrain.

. Les pénalités ont été la perte de l’Angleterre à l’Euro 2004 et à la Coupe du monde 2006, mais l’Angleterre n’a jamais joué à un niveau que tout son talent promettait.

« Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai toujours pensé que l’Angleterre était mieux adaptée avec trois à l’arrière », a déclaré Owen à talkSPORT.

«Si j’avais eu une plainte au sujet de la Golden Generation, nous aurions dû jouer une formation différente.

«Nous étions cinq à deux en infériorité numérique au milieu de terrain. Les gens disaient que Gerrard et Lampard ne pouvaient pas jouer ensemble – pas étonnant quand vous jouez en Espagne et que Xavi et tous ces magiciens jouent autour de vous.

«Nous avons toujours été très bien avec les moitiés centrales, toujours. Nous n’avions pas autant de bons ailiers.

«Notre point faible, qui aurait dû être notre point fort, nous avions Gerrard, Scholes et Lampard, mais nous avons été dépassés en nombre au milieu de terrain à chaque match.

. – . L’incapacité de Lampard et Gerrard à former un bon partenariat a énormément frustré les fans anglais

«Nous étions une équipe incroyable, mais nous avons fini par être une équipe longue balle. Tout le monde essayait ces passes tueuses, Becks le jetant à la tête de Heskey, j’allais pour des films la moitié du temps.

«Nous avions l’équipe la plus incroyable, mais je pense que le système nous a tués.»

Cette génération actuelle de joueurs anglais n’est peut-être pas la génération dorée, mais ce qu’ils peuvent faire lors de la finale de l’Euro 2020 reprogrammée cet été suscite beaucoup d’enthousiasme.

Owen s’attend à ce que l’équipe de Gareth Southgate s’en tire mieux que lui en jouant pour l’équipe nationale et pense que les Three Lions ont de bonnes chances de gagner le tournoi.

. – . L’Angleterre a surpassé lors de la dernière Coupe du monde. Southgate peut-il répondre maintenant qu’il y a des attentes élevées?

«Quand vous regardez notre équipe par rapport aux autres, je pense que nous avons des joueurs exceptionnels», a ajouté Owen.

«Si je suis honnête, je pensais que nous avions sur-performé lors de la dernière Coupe du monde, nous n’avons jamais été la quatrième meilleure équipe du tournoi.

«Je pense que cette fois, je pense que nous avons une chance très solide avec cette équipe. La meilleure chose à ce sujet est que les bons joueurs s’améliorent tous en ce moment.