Michael Owen a révélé qu’il avait demandé à Amazon Prime de le retirer de sa liste d’experts pour un récent match de Newcastle United, car il aurait craint pour sa sécurité s’il retournait à St James ‘Park.

L’ancien attaquant de Liverpool et des Magpies s’est ouvert sur la haine qu’il suscite toujours de la part des fans à cause de son terrible sort à Tyneside, et sur la façon dont il n’a toujours pas arrangé les choses avec son ancien coéquipier Alan Shearer.

getty

Michael Owen s’est retiré d’un récent voyage de retour à St James ‘Park

Owen était l’un des attaquants les plus talentueux que le football anglais ait jamais vu mais, malheureusement pour l’ancien tueur à gages, la plupart des fans préfèrent ne pas se souvenir de lui de cette façon après avoir brûlé plus de quelques ponts.

Des choses comme cet échange emblématique avec la légende d’Everton Neville Southall n’ont certainement pas aidé…

On se souviendrait de lui comme d’un grand de Liverpool et de l’un de leurs meilleurs joueurs de tous les temps s’il n’avait pas rejoint son grand rival Manchester United dans les dernières étapes de sa carrière – un péché impardonnable pour de nombreux supporters des Reds… bien qu’il joue toujours dans des matchs de légende à Anfield.

À Newcastle, Owen est arrivé en grande pompe lorsqu’il a rejoint le Real Madrid en 2005 pour un record de club de 16,8 millions de livres sterling, mais son record de blessures, sa conduite et la manière dont il est sorti ont assuré à sa carrière de Magpies un souvenir amer.

Il est parti quatre ans plus tard après que Newcastle a été relégué sous le patron par intérim et légende du club Shearer, avec les anciens coéquipiers pour le club et le pays puis pris dans une brouille plutôt publique des années plus tard.

. – .

Michael Owen a marqué 26 buts en 71 matches de Premier League pour Newcastle

Maintenant, Owen dit qu’il a tellement peur pour sa propre sécurité qu’il n’ose pas retourner à St James ‘, même en tant qu’expert, racontant au Daily Mail comment il s’est récemment retiré de son travail pour le choc de Newcastle en Premier League contre Norwich fin novembre. .

Mais, l’homme de 42 ans a insisté sur le fait qu’il aimerait retourner un jour à Newcastle, admettant qu’il regrettait beaucoup de ses actions pendant son séjour au club – y compris son achat notoire d’un hélicoptère.

Dans une interview pour marquer les 20 ans depuis qu’Owen a remporté le Ballon d’Or – le dernier lauréat anglais du prix – il a déclaré à propos de sa relation rompue avec le Toon : « Dès que je suis parti, tout le monde m’a détesté. Mais je n’ai jamais, jamais ressenti ça quand j’étais là-bas – j’ai ressenti de l’amour, que ce soit en ville, au pub ou ailleurs.

« J’étais censé faire le match contre Norwich le mois dernier. J’ai téléphoné à Amazon et lui ai dit : « Je ne veux pas vraiment y aller, j’ai peur pour ma sécurité », alors ils ont changé mon jeu.

« J’aimerais que ce soit différent. J’adorerais demander aux fans : « Pourquoi ne m’aimez-vous pas ? » et avoir la chance de donner mon avis.

getty

Michael Owen menant Liverpool à la victoire finale de la FA Cup contre Arsenal est l’un des grands moments du club, mais l’attaquant a entaché son héritage en rejoignant plus tard Manchester United

« Bien sûr, j’obtiens certaines des raisons. La pire chose que j’ai faite a été d’acheter un hélicoptère pour que ma famille puisse voyager de haut en bas. C’est une *** perception.

« Les gens avaient l’impression que je rentrais chez moi après l’entraînement chaque jour. Je ne l’étais pas. J’ai adoré la région. Mais du point de vue de la perception, c’était un objectif contre lui. Je changerais ça.

« Ensuite, il y a eu les blessures. Je n’ai jamais voulu être blessé, mais celui qui a tout déclenché a été de mettre ma botte pour Newcastle aux Spurs le soir du Nouvel An en 2005 et de me casser le pied. Je suis ensuite allé à la Coupe du monde et j’ai fait mon genou. C’était un cauchemar – pour moi, les fans, le club.

« J’étais dégoûté, car lorsque j’ai signé pour la première fois, nous volions. Nous étions en bas de la ligue mais avons grimpé dans le classement. Moi et Al [Shearer] marquaient plein de buts et aimaient la vie.

« Je sais que j’ai dit que je voulais rejoindre Liverpool au lieu de Newcastle. Je l’ai fait, je ne le cacherai pas. De la même manière qu’Alan voulait signer pour son équipe, Newcastle, devant Man United.

. – .

Shearer et Owen ne se sont pas mis d’accord depuis leur discussion publique sur les réseaux sociaux

«Mais si je ne voulais pas aller à Newcastle autant, je n’aurais pas signé. J’ai quand même choisi Newcastle plutôt que le Real Madrid. Je voulais jouer avec Shearer devant ces fans, et j’ai de bons souvenirs. Marquer deux contre Sunderland, les frapper avec [Mark] Viduka et [Obafemi] Martins sous Kevin Keegan.

«Mais la dernière saison a été un désastre, pour tout le monde. Cela aurait pu être si différent, et j’aurais vraiment aimé que cela le soit. »

Owen a également admis que lui et Shearer n’avaient pas parlé depuis leur dispute sur les réseaux sociaux, où le couple s’est battu il y a deux ans à cause des blessures de l’attaquant et – a affirmé Shearer – du manque de désir de jouer pour le célèbre maillot noir et blanc.

« Je sais ce que pense Alan et il sait ce que je pense », a-t-il ajouté. «Mais il est têtu et je suis têtu.

« J’ai vécu dans sa maison quand j’ai signé pour la première fois à Newcastle, nous jouions au golf tous les jours. J’étais de gros potes avec lui. Mais il a commencé quelque chose que je pensais être mal.

« J’aime bien Alan, en l’occurrence. Je sais ce qui se passerait si nous étions dans une pièce. On se serrait la main, on se regardait un peu.

Pas sûr que vous soyez aussi fidèle à Newcastle que vous le pensez. Je me souviens très bien que vous étiez à quelques centimètres de signer pour Liverpool après que Sir Bobby Robson vous ait mis sur le banc. Tu as tout essayé pour sortir. https://t.co/ZQBrlojeEv – Michael Owen (@themichaelowen) 3 septembre 2019

«Nous aurions besoin de dix minutes pour dire chacun notre morceau et il croirait toujours ce qu’il croit et je lui dirais toujours que vous vous trompez d’arbre. Nous serions obstinément d’accord pour ne pas être d’accord et prendre une pinte ensemble.

«Mais s’il pense que je me retirais d’un match contre Aston Villa… Je suis né pour jouer de gros matchs. Je sais pourquoi il pense ça. Pensez-vous qu’il va se regarder dans le miroir et dire : « C’était de ma faute, j’étais un mauvais manager » ?

«Il doit blâmer quelqu’un, je serais le même. J’avais l’habitude de monter dans la voiture un samedi avec mon père quand je n’avais pas marqué et de dire que mes coéquipiers étaient en faute.

«Je ne blâme pas Alan d’avoir pensé que Newcastle était relégué n’avait rien à voir avec lui. Trouvez des boucs émissaires, c’est bon pour l’esprit. J’avais l’habitude de le faire tout le temps.

«Mais au fond de moi, je pense qu’il sait qu’il a tort de penser cela. Il ne veut tout simplement pas l’admettre.

Offre de pari du jour

PADDY POWER offre 60 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de football de 10 £

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

Placez un pari d’avant-match de 10 £ sur n’importe quel marché du football entre le 14 et le 24 décembre, au min. cotes 1/2 (1,5) – obtenez un total de 60 £ en paris gratuits, 40 £ sur le règlement des paris et 20 £ supplémentaires le jour suivant. Votre pari qualificatif doit être réglé avant le vendredi 24 décembre à 23h59. Seuls les dépôts via des cartes seront éligibles (dépôt Apple Pay exclu). Les CGU s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable.