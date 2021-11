Michael Pento : La normalisation des taux d’intérêt est impossible

par John Rubino, effondrement du dollar :

De Pento Portfolio Strategies :

La stagflation mine l’économie américaine, ce qui pose un énorme problème à M. Powell et à sa joyeuse bande d’imprimeurs d’argent.

L’inflation évolue à un rythme environ 3 fois plus rapide que la croissance du PIB réel, un chiffre que la Fed ne peut plus ignorer. C’est pourquoi M. Powell n’a eu d’autre choix que d’annoncer lors de la conférence de presse du FOMC de novembre que la Fed réduirait ses achats de MBS et de Treasuries de 15 milliards de dollars chaque mois à partir de ce mois. Par conséquent, poussant officiellement l’économie plus loin vers le bord de la falaise monétaire. Cela signifie que le montant de la nouvelle création monétaire passera d’un record de 120 milliards de dollars par mois à zéro d’ici le milieu de 2022.

Ralentissement de la croissance

L’économie américaine a progressé à un SAAR de seulement 2,0 % au troisième trimestre, contre 6,7 % au cours de la période précédente. Cette décélération de la croissance se poursuivra l’année prochaine, malgré un bref renversement de tendance au cours du trimestre en cours.

Les gestionnaires de fonds les plus astucieux examinent la forme de la courbe des rendements pour trouver des indices sur la croissance économique. Une différence de compression entre les taux d’intérêt à long et à court terme signifie que l’économie ralentit. Lorsque les taux à court terme sont plus élevés que les taux à long terme, cela signifie qu’une récession est élevée. Eh bien, il n’y a pas d’inversion maintenant, donc aucune raison de craindre une nouvelle contraction du PIB. Droit? Tort! Saviez-vous que le Trésor américain à 30 ans a un rendement inférieur à celui de l’obligation à 20 ans ? Ce n’est pas la durée la plus surveillée. Les 10 et les 2 le sont. Mais il serait imprudent d’ignorer cet événement extrêmement rare.

Le revenu personnel disponible a en fait diminué de 1,3 %, ou 237 milliards de dollars, en septembre. Cela ne peut pas être une bonne nouvelle pour les consommateurs confrontés à un IPC de 5,4 %. Ils épuisent rapidement leur épargne alors que les subventions gouvernementales ont été réduites au cours du dernier mois du trimestre. Cette tendance à l’épuisement de l’épargne s’intensifiera l’année prochaine. C’est peut-être pourquoi le plus grand détaillant au monde en dehors de la Chine, Amazon, a mis en garde la semaine dernière pour le 4e trimestre sur des revenus et des bénéfices plus faibles. En fait, cette baisse des revenus signifie que le taux d’épargne des particuliers est tombé à 7,5% le mois dernier, ce qui est désormais inférieur à son niveau d’avant la pandémie. Ce n’est pas vraiment un mystère pourquoi la confiance des consommateurs est si austère. L’indice des attentes des consommateurs est en baisse de 14,3% sur une base annuelle.

Malgré ces faits, Wall St. prédit un rebond économique au cours de 2022. Bien entendu, il devrait y avoir une brève période d’accélération de la croissance au 4e trimestre, principalement en raison d’une réduction de la variante COVID Delta et de l’émission de crédits d’impôt sur le revenu des enfants élargis. Ce rebond temporaire était évident dans l’indice ISM des services, atteignant 69,8 en octobre. Néanmoins, à partir du premier trimestre de l’année prochaine, l’économie aura déjà profité pleinement de toute réduction des cas Delta, en supposant que la nouvelle mutation Delta Plus s’éteigne, ce qui est une hypothèse importante. De plus, les versements initiaux du crédit d’impôt pour enfants prennent fin en décembre. Ainsi, la falaise fiscale sera pleinement effective, tout comme la falaise monétaire mondiale sera en chute libre. Ajoutez à cela des taux d’intérêt plus élevés, une inflation élevée, des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement, un taux d’activité en baisse et une bulle immobilière chinoise chancelante, et le tableau devient encore plus sombre.

La blague intérieure de Jerome Powell

Le récit de Wall Street est que les banques centrales n’auront qu’à appuyer légèrement sur les pauses monétaires, et l’inflation redescendra progressivement à 2%. Cela conduira les marchés financiers à continuer d’accumuler des records après des records. Cela aurait pu être un scénario possible si les banques centrales mondiales n’avaient pas faussé les taux d’intérêt à des niveaux aussi obscènes. Et, en conséquence directe, a fait naître le marché boursier le plus surévalué de l’histoire.

Par exemple, les investisseurs doivent réfléchir à ceci : quel serait le rendement des obligations européennes à 10 ans sans le rythme record d’impression monétaire de la BCE, qui doit bientôt s’arrêter pour lutter contre un taux d’inflation de 4% dans la zone euro ? L’intérêt devrait commencer à se normaliser, et cela ne serait normalement pas un problème. Cependant, en raison d’une manipulation sans précédent des taux d’intérêt, le Bund allemand à 10 ans démarre à moins 0,08 %. Ce rendement était de 5 % en 2000, avant que la BCE, avec les autres grandes banques centrales, n’adopte des mesures de suppression des taux d’intérêt. C’est la même dynamique partout dans le monde développé, y compris aux États-Unis. Les bons du Trésor de référence étaient de 6% en 2000, avant le grand programme de suppression des taux d’intérêt mis en place par la Fed. Aujourd’hui, ce rendement n’est que de 1,5%.

Par conséquent, la normalisation des taux d’intérêt ne serait pas vraiment un problème si les rendements étaient si éloignés des niveaux historiquement normaux. À l’opposé, ils sont au minimum à au moins 450 points de base de la normale. Je dis à tout le moins, parce que les taux d’intérêt devraient être beaucoup plus élevés aujourd’hui qu’ils ne l’étaient il y a 20 ans. Cela est dû à un taux d’inflation beaucoup plus élevé qu’en 2000, associé à des problèmes de solvabilité accrus sur la dette du Trésor. Pour mettre des chiffres sur cette déclaration : le taux d’inflation est de 200 points de base plus élevé qu’il ne l’était en 2000. Et le ratio dette nationale/PIB est incroyable de 70 points de pourcentage plus élevé aujourd’hui qu’il ne l’était au tournant des millénaires.

La simple vérité est que la normalisation des taux d’intérêt rendrait les États-Unis une nation insolvable. La dette nationale s’élève déjà à 29 000 milliards de dollars, soit 725 % des recettes fédérales. Et, le montant d’argent nécessaire au service de cette dette monterait en flèche dans les milliers de milliards chaque année si les taux devaient augmenter n’importe où près d’un niveau normal.

En outre, la normalisation des taux entraînerait l’effacement de la bulle boursière record, comme en témoignent les ratios actuels du prix aux ventes (P/S) et de la capitalisation boursière totale (TCM) au PIB. Il n’y a pas de meilleure mesure de la valorisation des actions que ces deux ratios. Le ratio TMC/PIB était de 130% en 2000. Cependant, il est aujourd’hui un choquant de 211%. De même, le rapport P/S était de 1,5 en 2000 ; il a monté en flèche à environ 3 récemment.

Par conséquent, peu de temps après les efforts de M. Powell pour mettre fin au QE et à l’augmentation du taux des fonds fédéraux, les prix des actifs devraient s’effondrer – y compris le complexe immobilier – et amener la Fed à informer une fois de plus Wall Street qu’elle plaisantait quand il s’agit permettre au libre marché de fixer les prix.

