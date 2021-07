Michael Phelps a apporté son soutien à Simone Biles avec un message puissant

C’est la victoire du matin. Au cours des deux prochaines semaines, nous écrirons chaque matin en semaine sur les Jeux olympiques de Tokyo. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Michael Phelps est l’olympien le plus décoré de tous les temps et a été embauché par NBC pour donner son analyse sur la natation aux Jeux olympiques de Tokyo. Mais hier soir, il a offert son message le plus important des Jeux et cela n’avait rien à voir avec le sport dans lequel il a remporté 28 médailles olympiques.

Au lieu de cela, il s’agissait de Simone Biles et de l’importance de protéger et de travailler sur votre santé mentale.

Je pourrais dire beaucoup de mots à ce sujet, mais je pense qu’il est préférable d’entendre Phelps lui-même. Au cours des cinq dernières années, il a été incroyablement ouvert avec ses problèmes de santé mentale et le travail qu’il a fait sur lui-même et cette ouverture a aidé beaucoup de gens.

Vous pouvez regarder la vidéo de Phelps ici, mais voici son message :

« Les Jeux olympiques sont écrasants. Il y a beaucoup d’émotions qui entrent là-dedans – je veux dire, je pourrais vous en parler pendant une heure.

«Je pense que les athlètes, et les athlètes olympiques en général, en parlant de poids d’or, nous avons besoin de quelqu’un en qui nous pouvons avoir confiance. Quelqu’un qui peut nous laisser être nous-mêmes et écouter ; nous permet de devenir vulnérables. Quelqu’un qui ne va pas essayer de nous réparer. Nous portons beaucoup de poids sur nos épaules et c’est un défi – surtout quand nous avons les lumières sur nous et toutes ces attentes qui nous pèsent dessus. Cela m’a brisé le cœur, mais aussi si vous le regardez, la santé mentale au cours des 18 derniers mois est quelque chose dont les gens parlent. »

Il a poursuivi en parlant de l’importance de demander de l’aide.

« Nous sommes des humains. Nous sommes des êtres humains. Personne n’est parfait, alors oui, c’est bien de ne pas être bien. Il n’y a rien de mal à traverser des hauts et des bas et des montagnes russes émotionnelles. Mais je pense que la chose la plus importante est que nous avons tous besoin de demander de l’aide parfois aussi, lorsque nous traversons ces moments. Pour moi, je peux dire personnellement que c’était quelque chose de très difficile – c’était difficile pour moi de demander de l’aide. J’avais l’impression de porter – comme disait Simone – le poids du monde sur tes épaules. Alors oui, c’est une situation difficile.

« J’espère que c’est une expérience révélatrice. Je fais vraiment. J’espère que c’est l’occasion pour nous de monter à bord et même d’ouvrir encore plus grand cette affaire de santé mentale. C’est tellement plus grand que nous ne pouvons l’imaginer. Écoutez, pour moi, quand j’ai commencé ce voyage il y a cinq ans, je savais que c’était grand. Je savais que ça allait être difficile. Cinq ans après le début, c’est encore plus grand que je ne peux l’imaginer. C’est donc quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, beaucoup de travail acharné et des gens prêts à aider. »

Il l’a clôturé en parlant de sa fondation et en travaillant avec des enfants dès leur plus jeune âge pour leur enseigner l’importance de la santé mentale et en demandant de l’aide lorsque vous en avez besoin.

« Avec la fondation, c’est tellement important, surtout d’apprendre aux jeunes à prendre soin de leur santé physique et mentale. Vous m’entendez tellement en parler, si nous ne nous occupons pas des deux, comment pouvons-nous nous attendre à être à 100 pour cent.

C’était des trucs très puissants de Phelps et c’était génial de l’entendre d’une telle légende.

Coups rapides : Ledeky domine le tout premier 1500 mètres… L’incroyable entrée d’Aaron Rodgers dans le camp des Packers… Rapport d’Arians déchire les bracelets.

– En parlant de légendes de la natation, Katie Ledecky a absolument dominé le tout premier 1500 mètres nage libre féminin et a remporté une autre médaille d’or.

– Aaron Rodgers s’est rendu au travail avec désinvolture mardi et les fans de la NFL ont fait beaucoup de blagues sur sa formidable tenue.

– L’entraîneur des Bucs, Bruce Arians, a fustigé un rapport sur son équipe portant des bracelets de vaccination dans une diatribe remplie de jurons.

