Michael Porter Jr, les franchises NBA s’intéressent aux rumeurs

Ça ne fait aucun doute que Michael Porter jr Il est l’un des joueurs les plus prometteurs de toute la NBA et à 23 ans, il a une marge de progression considérable. Il a beaucoup grandi cette saison en pépites de Denver, devenant l’un des hommes les plus améliorés de l’année, avec des moyennes exceptionnelles et d’énormes sensations de puissance. Il a récolté en moyenne 19 points et 7,3 rebonds, s’affirmant comme une perspective claire d’une grande star de la ligue, qui a fait le Rumeurs NBA autour de votre avenir. Et c’est qu’il facture un salaire qui ne correspond pas à son pouvoir de joueur et tout indique que la franchise du Colorado aura beaucoup de mal à le retenir, donc ils seraient prêts à écouter les offres pour lui, comme l’indique nbaanalyse.net .

Cette saison, Porter Jr va récolter un peu plus de 5 millions de dollars et deviendra Free Agent à l’été 2022. Sa destination la plus probable serait une franchise en cours de reconstruction et qui peut parier sur lui comme l’un des 2. de grandes stars qui développent un projet gagnant sur le long terme. Les Sacramento Kings et les Memphis Grizzlies recherchent avec impatience un joueur qui complète et complète toutes leurs forces. L’option de Michael est très séduisante car c’est un joueur polyvalent, capable de jouer dans les 3 et 4, et qui doit encore peaufiner son physique d’une manière particulière pour décider quel sera son rôle en NBA.

Bradley Beal pourrait atterrir aux Denver Nuggets en échange de Michael Porter Jr et d’autres morceaux du futur

Compte tenu de cela, il sera essentiel de discerner ce que proposent les franchises intéressées à reprendre leurs services et comment Michael Porter Jr se comporte dans un écosystème très différent de celui des Denver Nuggets, une équipe très bien travaillée au niveau tactique et dans lequel il profite des espaces laissés par Jokic pour gonfler ses numéros et jouer sans pression. Une autre franchise dans laquelle l’attaquant talentueux pourrait parfaitement convenir serait les Washington Wizards, les Denver Nuggets pouvant parier sur un métier qui inclurait Bradley Beal, et octroyer aux capitalistes d’autres pièces du futur, ainsi que des tours de Draft . Quelque chose comme cela ne serait possible que si Beal montre un intérêt clair à voir l’opération ambitieuse exécutée.