Michael Portillo démantèle le leadership de Boris Johnson dans une diatribe brutale « Aucun genre de leader » | Politique | Des nouvelles

L’ancien député conservateur a affirmé que Boris Johnson avait commis une erreur importante alors qu’il avait fait basculer le parti dans le « chaos ». Le Premier ministre a fait l’objet d’un examen minutieux au cours du mois dernier en raison d’une série de mesures controversées qui ont suscité des inquiétudes parmi les dossiers des conservateurs quant à sa capacité à conserver le numéro 10. Michael Portillo a averti que « nous jouer pour des imbéciles » pourrait avoir un impact significatif sur sa popularité dans le long terme.

S’adressant à GB News, M. Portillo a déclaré : « Il doit être une personne différente de celle qu’il est et ce genre de choses est impossible.

« Le Boris qui gagne les élections est aussi le Boris qui n’est pas doué pour faire face au quotidien.

«Il a fait une industrie d’être bouffon, chaotique et désorganisé.

« Mais vous savez, beaucoup de gens ont aimé ça chez lui parce qu’ils peuvent s’identifier à ça, mais ils ne peuvent pas entièrement s’identifier au chaos. Et ils ne peuvent certainement pas s’identifier au fait d’être dupés. »

Il a ajouté: « Je pense que c’est la chose que vous entendez cette phrase tout le temps.

« Il nous joue pour des imbéciles. Vous pensez que nous sommes des imbéciles. Les gens n’aiment pas se faire prendre pour des imbéciles.

Le premier ministre subit une pression croissante depuis que les conservateurs ont perdu leur avance sur les travaillistes.

La baisse est survenue après qu’il a été révélé que son chef des communications avait assisté à un rassemblement festif à Downing Street lors d’un verrouillage l’année dernière.

M. Johnson a fait face à un déluge de critiques depuis qu’une vidéo est apparue montrant son personnel riant et plaisantant à propos d’une fête à Downing Street lors d’un verrouillage de Noël 2020 lorsque de telles festivités ont été interdites.

Downing Street avait nié qu’une fête ait eu lieu. Johnson a déclaré qu’il était furieux de l’impression que la vidéo donnait qu’il y avait une règle pour ceux qui sont au cœur du pouvoir britannique et une autre pour le peuple.

